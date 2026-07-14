Дома строят всё медленнее: Республика Коми столкнулась с резким спадом в частном секторе

В Республике Коми за первое полугодие 2026 года ввели в эксплуатацию 1401 квартиру. Общая площадь нового жилья составила 106,6 тысячи квадратных метров, что на 2% меньше показателей за аналогичный период прошлого года, сообщает Комистат.

Фото: Pravda.Ru by Федор Савченко is licensed under Все права защищены Дождь на крыше дома

Основной удар пришелся по частному сектору. Жители региона строят дома медленнее: темпы индивидуального строительства упали на 13,3%. За шесть месяцев 2026 года население ввело 651 квартиру. Для сравнения: за первую половину 2025 года этот показатель составлял 742 квартиры площадью 75,5 тысячи квадратных метров.

Снижение активности заметно и в сельской местности. С начала года там ввели 38,4 тысячи квадратных метров жилья, тогда как годом ранее этот объем достигал 44,5 тысячи.

Показатель 1 полугодие 2025 1 полугодие 2026 Всего введено квартир, шт. 1352 1401 Общая площадь, тыс. кв. м 108,8 106,6 Жилье в сельской местности, тыс. кв. м 44,5 38,4

По итогам всего 2025 года в республике ввели 2876 квартир (общая площадь — 227,4 тысячи квадратных метров), что стало минимальным ростом по сравнению с 2024 годом — на 0,2%. Согласно прогнозу социально-экономического развития региона, по итогам 2026 года общая площадь введенного жилья должна составить от 180 до 183 тысяч квадратных метров.

"Снижение темпов индивидуального жилищного строительства часто связано с доступностью кредитных ресурсов и стоимостью стройматериалов. Для жителей северных регионов, где строительный сезон ограничен, любой сбой в закупках или финансировании в первой половине года может привести к существенному недовыполнению годовых планов", — пояснил региональный экономист Валерий Козлов.

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