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Такого размаха ждали годы: выставка в Сыктывкаре покажет истинный потенциал северных земель

Россия » Северо-Запад » Сыктывкар

В Сыктывкаре 23 августа пройдет выставка достижений народного хозяйства "Достояние Севера — 2026". Мероприятие организуют в ТРЦ "Июнь" к 105-летию Республики Коми. По прогнозам властей, экспозицию посетят около 10 тысяч человек.

Народный праздник и традиционный хоровод в деревянной деревне
Фото: Pravda.Ru by Марина Садовская is licensed under Все права защищены
Народный праздник и традиционный хоровод в деревянной деревне

На одной площадке соберутся представители всех муниципалитетов региона. Свои товары и услуги представят около 70 участников: от крупных заводов до семейных пекарен и ремесленников. Для местных предпринимателей это возможность найти новых партнеров, а для жителей — увидеть реальный продукт региональной экономики.

"Для бизнеса это шанс найти клиентов и партнеров, для молодежи — увидеть примеры успеха, а для жителей и гостей — убедиться, как много интересного создается в родной республике", — сообщил глава Коми Ростислав Гольдштейн.

Кто представит регион

Состав участников объединяет разные сектора экономики: промышленность, сельское хозяйство и народные промыслы. В списке подтвержденных компаний оказались сыктывкарский молокозавод и ликеро-водочный завод, республиканская типография и выльгортская сапоговаляльная фабрика.

Помимо крупных производств свои стенды развернут малые локальные бренды и инновационные стартапы. Программа включает дегустации, презентации товаров, показы местных коллекций одежды и мастер-классы.

"Запланированы интерактивные инсталляции, презентации товаров и услуг, дегустация продукции. На двух сценах гостей будут развлекать артисты и творческие коллективы, а на площади всей выставки запланирована анимационная программа для детей", — рассказал министр экономического развития и промышленности Коми Алексей Просужих.

История Коми ВДНХ

Формат региональной выставки достижений в Сыктывкаре используют с 2016 года. Несмотря на перерывы в 2020–2021 годах из-за пандемии, проект стабильно рос по масштабу.

Показатель Данные (сравнение 2016 и 2022 гг.)
Количество участников Выросло с 97 до более чем 150 компаний
Охват территорий (2022 г.) Все 20 муниципалитетов республики
Площадь экспозиции (2022 г.) Около 10 тысяч квадратных метров
Автор Марина Скворцова
Марина Скворцова — журналист с опытом работы в региональных СМИ. Пишет о событиях в регионах, общественной жизни и деятельности органов власти.
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