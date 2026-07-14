Полный хаос в учёте препаратов: в Калмыкии выявили системные ошибки в аптеке

Прокуратура Целинного района Республики Калмыкия выявила грубые нарушения в учете лекарств в местном аптечном пункте. Проверка показала, что цифровая система контроля за движением препаратов работала с перебоями.
Специалисты проанализировали данные государственной информационной системы мониторинга. Выяснилось, что за период с 2022 по 2025 год в базе данных застряли 643 наименования медикаментов. Все они числились в статусе "В обороте", хотя сотрудники аптеки не фиксировали их выбытие, перемещение или списание.
Такой разрыв между реальным наличием лекарств и электронной отчетностью означает, что ответственные лица годами не обновляли данные. Это создает риски для контроля за оборотом препаратов и может ограничить доступ жителей района к качественной медицинской помощи.
|Показатель
|Значение
|Период нарушений
|2022 — 2025 гг.
|Количество препаратов с некорректным статусом
|643 наименования
|Статус в системе
|"В обороте" (без фактических действий)
По результатам проверки прокуратура возбудила административное дело. К ответственности привлекли исполнительного директора коммерческой организации, которая управляет аптечным пунктом. Все найденные ошибки уже исправили.
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