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Полный хаос в учёте препаратов: в Калмыкии выявили системные ошибки в аптеке

Россия » Юг » Элиста

Прокуратура Целинного района Республики Калмыкия выявила грубые нарушения в учете лекарств в местном аптечном пункте. Проверка показала, что цифровая система контроля за движением препаратов работала с перебоями.

Фармацевт показывает пациенту листок с инструкцией в аптеке
Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Фармацевт показывает пациенту листок с инструкцией в аптеке

Специалисты проанализировали данные государственной информационной системы мониторинга. Выяснилось, что за период с 2022 по 2025 год в базе данных застряли 643 наименования медикаментов. Все они числились в статусе "В обороте", хотя сотрудники аптеки не фиксировали их выбытие, перемещение или списание.

Такой разрыв между реальным наличием лекарств и электронной отчетностью означает, что ответственные лица годами не обновляли данные. Это создает риски для контроля за оборотом препаратов и может ограничить доступ жителей района к качественной медицинской помощи.

Показатель Значение
Период нарушений 2022 — 2025 гг.
Количество препаратов с некорректным статусом 643 наименования
Статус в системе "В обороте" (без фактических действий)

По результатам проверки прокуратура возбудила административное дело. К ответственности привлекли исполнительного директора коммерческой организации, которая управляет аптечным пунктом. Все найденные ошибки уже исправили.

Автор Марина Скворцова
Марина Скворцова — журналист с опытом работы в региональных СМИ. Пишет о событиях в регионах, общественной жизни и деятельности органов власти.
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