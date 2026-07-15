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Ставрополь подарил радость добрых дел: помощь получили 27 нуждающихся семей

Россия » Юг » Ставрополь

В Ставрополе завершился очередной этап благотворительного марафона "Радость добрых дел", который охватил 27 нуждающихся семей. Организаторами акции выступили совет женщин и совет ветеранов при содействии администрации Ленинского района. В центре внимания оказались многодетные родители, дети с инвалидностью и сироты, получившие адресную поддержку в честь Дня семьи, любви и верности. Всего помощь была оказана 70 несовершеннолетним жителям краевой столицы.

Семья за завтраком на кухне
Фото: Pravda.Ru by Майя Калаченко is licensed under Все права защищены
Семья за завтраком на кухне

"Благотворительный марафон "Радость добрых дел" уже более 15 лет объединяет жителей Ставрополя вокруг важной цели — поддержки семей с детьми, оказавшихся в непростой жизненной ситуации. В этом году помощь уже получили 27 семей, в которых воспитываются 70 детей. Благодарю всех участников акции за отзывчивость, искреннюю заботу и готовность прийти на помощь тем, кто в ней особенно нуждается", — отметил глава Ставрополя Иван Ульянченко.

"Региональные благотворительные инициативы часто становятся эффективным инструментом поддержки, дополняющим государственные выплаты. Для местных бюджетов такая синергия общественников и власти позволяет точечно закрывать потребности семей, которые не всегда попадают под общие федеральные критерии", — объяснил в беседе с Pravda. Ru региональный экономист, аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов.

Марафон имеет многолетнюю историю и проводится в городе на регулярной основе, подстраиваясь под сезонные праздники. Нынешний этап приурочили не только к семейным торжествам, но и к Международному дню защиты детей. Организаторы подчеркивают, что работа с подопечными семьями носит системный характер и не ограничивается разовыми акциями. Списки получателей помощи формируются с учетом реальных бытовых нужд каждой конкретной фамилии.

Ранее аналогичные мероприятия проходили в преддверии зимних праздников. В канун прошлого Нового года волонтеры и муниципальные власти обеспечили подарками и необходимыми вещами более 100 детей, проживающих в Ленинском районе. Традиция продолжается — активисты уже готовят график следующих выездов и формируют новые комплекты помощи для подопечных районных советов.

Автор Марина Скворцова
Марина Скворцова — журналист с опытом работы в региональных СМИ. Пишет о событиях в регионах, общественной жизни и деятельности органов власти.
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