В микрорайоне Новые Углы на улице Новая Школьная у дома № 2 строят универсальную спортивную площадку. На месте старой хоккейной коробки создадут всесезонный объект с асфальтовым основанием, новыми бортами, разметкой, баскетбольными кольцами и хоккейными воротами.
Проект реализуют по инициативе ТОСа "Вымпел", который выиграл форум "Делаем наш город лучше". Общие затраты на строительство составляют около 3 миллионов рублей. Рабочие планируют закончить объект к концу августа.
Сейчас сотрудники "Водоканала" прокладывают к площадке водопровод. Это позволит заливать лед зимой и поддерживать порядок на территории в остальное время.
"Прокладываем более 30 метров водопровода с установкой железобетонных элементов и запорно‑отключающей арматуры. Сеть подключат к существующей системе", — пояснил начальник участка строительства сетей "Водоканала" Андрей Сухарев.
Для местных жителей появление современной зоны для спорта стало долгожданным событием.
"Спортивная площадка нам очень нужна. Молодежь подрастает, детей много, и должно быть место, где они смогут заниматься спортом", — рассказала жительница Череповца Зоя Рыбина.
|Параметр
|Детали проекта
|Стоимость
|около 3 млн рублей
|Срок завершения
|конец августа
|Инфраструктура
|асфальт, борта, водопровод (30+ метров), разметка
События в Керченском проливе и удары по ключевым терминалам перевалки создали опасный прецедент для мировых цен на базовые продукты питания.