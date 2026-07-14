Старая коробка больше не годится: в Новых Углах создадут объект с неожиданными возможностями

В микрорайоне Новые Углы на улице Новая Школьная у дома № 2 строят универсальную спортивную площадку. На месте старой хоккейной коробки создадут всесезонный объект с асфальтовым основанием, новыми бортами, разметкой, баскетбольными кольцами и хоккейными воротами.

Фото: mos.ru by Фото: пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ спортплощадка

Проект реализуют по инициативе ТОСа "Вымпел", который выиграл форум "Делаем наш город лучше". Общие затраты на строительство составляют около 3 миллионов рублей. Рабочие планируют закончить объект к концу августа.

Сейчас сотрудники "Водоканала" прокладывают к площадке водопровод. Это позволит заливать лед зимой и поддерживать порядок на территории в остальное время.

"Прокладываем более 30 метров водопровода с установкой железобетонных элементов и запорно‑отключающей арматуры. Сеть подключат к существующей системе", — пояснил начальник участка строительства сетей "Водоканала" Андрей Сухарев.

Для местных жителей появление современной зоны для спорта стало долгожданным событием.

"Спортивная площадка нам очень нужна. Молодежь подрастает, детей много, и должно быть место, где они смогут заниматься спортом", — рассказала жительница Череповца Зоя Рыбина.

Параметр Детали проекта Стоимость около 3 млн рублей Срок завершения конец августа Инфраструктура асфальт, борта, водопровод (30+ метров), разметка