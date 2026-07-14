Помощь пришла в самый тяжелый момент: бизнес обеспечил жителей Курской области критически важным запасом

В Курскую область доставили 5 тысяч упаковок противовоспалительного и жаропонижающего препарата "Гриппофлю". Лекарства передал российский бизнес, теперь они станут доступны жителям региона бесплатно.
Препараты распределят между больницами и фельдшерско-акушерскими пунктами (ФАП). Это позволит людям в сельских районах и малых городах получать помощь при симптомах гриппа и простуды без дополнительных затрат.
Организацией приемки и логистики занялся областной Минздрав совместно с уполномоченным по правам человека Владимиром Фирсовым.
"Поддержка жителей приграничья остается главным приоритетом", — сообщила Яна Лантратова.
|Параметр
|Детали
|Объем помощи
|5 000 упаковок "Гриппофлю"
|Точки выдачи
|Больницы и ФАПы Курской области
|Источник
|Российский бизнес (безвозмездно)
Препараты поступят в местные медицинские учреждения и ФАПы, где их будут выдавать пациентам бесплатно.
Помощь направлена на поддержку жителей Курской области, особенно в приграничных районах.
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