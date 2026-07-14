Помощь пришла в самый тяжелый момент: бизнес обеспечил жителей Курской области критически важным запасом

В Курскую область доставили 5 тысяч упаковок противовоспалительного и жаропонижающего препарата "Гриппофлю". Лекарства передал российский бизнес, теперь они станут доступны жителям региона бесплатно.

Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Фармацевт рассматривает таблетки

Препараты распределят между больницами и фельдшерско-акушерскими пунктами (ФАП). Это позволит людям в сельских районах и малых городах получать помощь при симптомах гриппа и простуды без дополнительных затрат.

Организацией приемки и логистики занялся областной Минздрав совместно с уполномоченным по правам человека Владимиром Фирсовым.

"Поддержка жителей приграничья остается главным приоритетом", — сообщила Яна Лантратова.

Параметр Детали Объем помощи 5 000 упаковок "Гриппофлю" Точки выдачи Больницы и ФАПы Курской области Источник Российский бизнес (безвозмездно)

Ответы на популярные вопросы

Как получить лекарство?

Препараты поступят в местные медицинские учреждения и ФАПы, где их будут выдавать пациентам бесплатно.

Для кого предназначена эта помощь?

Помощь направлена на поддержку жителей Курской области, особенно в приграничных районах.