Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Мёртвая звезда молчала десятилетиями: пульсар Маяк впервые раскрыл свою главную тайну
Врачи столкнулись с тупиком: в Африке в очаге заражения начали применять не до конца изученное средство
Молодую капусту не варю и не тушу — запекаю стейками: жена просила добавки, пока основное блюдо остывало на тарелке
Больше не нужно ждать автобуса: в рязанском селе упростили доступ к узким врачам
Скрывалось под толщей песка тысячи лет: в Луксоре вскрыли тайное убежище эпохи Рамессидов
Минздрав Оренбургской области определил список дефицитных врачебных специальностей на 2026 год
Когда надежда почти погасла: под полом старинной церкви нашли тайник, оставленный много лет назад
Суммы оказались ощутимыми: переводы от СФР в Калмыкии достигли тысяч родителей
Топливный кризис в Карачаево-Черкесии: затянувшиеся очереди на АЗС спровоцировали жесткие ограничения

Цены на бензин стали безумными: Владикавказ заставит заправки ответить за резкий скачок стоимости

Россия » Юг » Владикавказ

В Северной Осетии создали рабочую группу для проверки цен на автозаправках. Решение принял глава республики Сергей Меняйло после того, как мониторинг Министерства ЖКХ, топлива и энергетики выявил необоснованный рост стоимости топлива.

АЗС
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
АЗС

Особое внимание уделили Владикавказу. По данным на 9 июля, стоимость бензина марок АИ-92 и АИ-95 на разных АЗС города сильно различается. На некоторых станциях цена за литр 95-го бензина перевалила за 90 рублей.

В состав комиссии вошли представители антимонопольной службы, Роспотребнадзора, Ростехнадзора, МЧС и других профильных ведомств. Специалисты уже начали выезжать на объекты. На шести заправках зафиксировали завышение стоимости.

Показатель Данные
Максимальная цена АИ-95 во Владикавказе более 90 руб./литр
Количество АЗС с завышением цен (на текущий момент) 6 объектов
Дата фиксации данных 9 июля

"Ценовой дисбаланс на топливном рынке республики не имеет объективных экономических обоснований", — отметили в министерстве.

Такой разброс цен бьет по карману водителей и предпринимателей, для которых транспорт является основным инструментом труда. Проверки позволят установить, чем вызван рост стоимости и не нарушают ли владельцы АЗС антимонопольное законодательство.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов
Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
Сейчас читают
Слабые места "неубиваемой" Тойоты: на что смотреть при покупке Camry с пробегом
Авто
Слабые места "неубиваемой" Тойоты: на что смотреть при покупке Camry с пробегом
Международная федерация настольного тенниса ITTF оригинально отменила санкции против спортсменов из России
Новости спорта
Международная федерация настольного тенниса ITTF оригинально отменила санкции против спортсменов из России
Запад уверовал в безнаказанность: заводы для ВСУ могут лишиться привычной неприкосновенности
Военные новости
Запад уверовал в безнаказанность: заводы для ВСУ могут лишиться привычной неприкосновенности
Популярное
Мир остался без хлеба: удары по портам Чёрного и Азовского морей обрушили логистику зерна

События в Керченском проливе и удары по ключевым терминалам перевалки создали опасный прецедент для мировых цен на базовые продукты питания.

Мир остался без хлеба: удары по портам Чёрного и Азовского морей обрушили логистику зерна
Топливный удар по регионам: поставщики отвернулись от госзакупок, бюджеты готовятся к новым расходам
Топливный удар по регионам: поставщики отвернулись от госзакупок, бюджеты готовятся к новым расходам
Такой наглости не ожидали: Пекин выставил Москве ультиматум по стоимости важнейшего ресурса
Эпоха чугунных двигателей ушла в прошлое: конструкторы ограничили срок службы современных машин
Секретный план Макрона: коалиция на границах Украины готова к действиям Любовь Степушова Восточная шкатулка: Эрдоган предложил главам Евросоюза сыграть в "русскую рулетку"? Андрей Николаев Долгожданная премьера о судьбах отцов и детей: социальные сети обеспечили неожиданный успех Анжела Якубовская
Как заправить канистру, если на АЗС говорят "нет": секреты бывалых автомобилистов
Смены покидали цеха в знак протеста: в ситуацию на заводе Владимирский стандарт вмешалась прокуратура
Международная федерация настольного тенниса ITTF оригинально отменила санкции против спортсменов из России
Международная федерация настольного тенниса ITTF оригинально отменила санкции против спортсменов из России
Последние материалы
Три месяца пролетят незаметно: в Карелии ещё можно оформить новую семейную выплату
Краснодар замер в ожидании чуда: дорожный кошмар обернётся шестиполосным спасением
Чёлка своими руками: как не совершить ошибку, о которой придётся жалеть три месяца
Финансовый узел развязали неожиданно: новая схема платежей защитила казну Курской области
Цены на заправках стали запредельными: ФАС заставит сети АЗС в пяти регионах сменить прайсы
Сердце барахлит у самого породистого: эти собаки прячут в груди часовую бомбу
Хотите быстрее продать автомобиль? Одна ошибка перед сделкой заставляет покупателей торговаться
Берег Кубани стал чёрной полосой: мазутные пятна почти на километр заставили срочно стянуть спецтехнику
Мужская сила тает не по годам, а по поколениям: тестостерон за полвека рухнул более чем вдвое
Космонавты сделали первый рентген на орбите: эта технология спасёт кости первых марсиан
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.