Цены на бензин стали безумными: Владикавказ заставит заправки ответить за резкий скачок стоимости

В Северной Осетии создали рабочую группу для проверки цен на автозаправках. Решение принял глава республики Сергей Меняйло после того, как мониторинг Министерства ЖКХ, топлива и энергетики выявил необоснованный рост стоимости топлива.
Особое внимание уделили Владикавказу. По данным на 9 июля, стоимость бензина марок АИ-92 и АИ-95 на разных АЗС города сильно различается. На некоторых станциях цена за литр 95-го бензина перевалила за 90 рублей.
В состав комиссии вошли представители антимонопольной службы, Роспотребнадзора, Ростехнадзора, МЧС и других профильных ведомств. Специалисты уже начали выезжать на объекты. На шести заправках зафиксировали завышение стоимости.
|Показатель
|Данные
|Максимальная цена АИ-95 во Владикавказе
|более 90 руб./литр
|Количество АЗС с завышением цен (на текущий момент)
|6 объектов
|Дата фиксации данных
|9 июля
"Ценовой дисбаланс на топливном рынке республики не имеет объективных экономических обоснований", — отметили в министерстве.
Такой разброс цен бьет по карману водителей и предпринимателей, для которых транспорт является основным инструментом труда. Проверки позволят установить, чем вызван рост стоимости и не нарушают ли владельцы АЗС антимонопольное законодательство.
События в Керченском проливе и удары по ключевым терминалам перевалки создали опасный прецедент для мировых цен на базовые продукты питания.