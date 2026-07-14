Цены на бензин стали безумными: Владикавказ заставит заправки ответить за резкий скачок стоимости

В Северной Осетии создали рабочую группу для проверки цен на автозаправках. Решение принял глава республики Сергей Меняйло после того, как мониторинг Министерства ЖКХ, топлива и энергетики выявил необоснованный рост стоимости топлива.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ АЗС

Особое внимание уделили Владикавказу. По данным на 9 июля, стоимость бензина марок АИ-92 и АИ-95 на разных АЗС города сильно различается. На некоторых станциях цена за литр 95-го бензина перевалила за 90 рублей.

В состав комиссии вошли представители антимонопольной службы, Роспотребнадзора, Ростехнадзора, МЧС и других профильных ведомств. Специалисты уже начали выезжать на объекты. На шести заправках зафиксировали завышение стоимости.

Показатель Данные Максимальная цена АИ-95 во Владикавказе более 90 руб./литр Количество АЗС с завышением цен (на текущий момент) 6 объектов Дата фиксации данных 9 июля

"Ценовой дисбаланс на топливном рынке республики не имеет объективных экономических обоснований", — отметили в министерстве.

Такой разброс цен бьет по карману водителей и предпринимателей, для которых транспорт является основным инструментом труда. Проверки позволят установить, чем вызван рост стоимости и не нарушают ли владельцы АЗС антимонопольное законодательство.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов