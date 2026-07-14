Больше никаких очередей в Североморске: реконструкция корпуса определила новый стандарт медпомощи

В Североморске начали благоустраивать территорию вокруг хирургического корпуса городской больницы. Сейчас работы перешли на внешнюю стадию после завершения основных этапов капитального ремонта внутри здания.

Фото: Pravda.Ru by Игорь Сергачев is licensed under Все права защищены Электрик на стройке

Ход реконструкции проверила министр строительства Мурманской области Александра Карпова. По её словам, за полтора года строители демонтировали старую отделку и перегородки, а также заново залили полы на всех семи этажах корпуса.

"Динамика на объекте хорошая. Видно, что работы близки к завершению. Подрядчик уже приступил к благоустройству территории", — сообщила министр строительства Мурманской области Александра Карпова.

Для жителей Североморска обновление хирургического корпуса означает сокращение очередей на операции и работу врачей в современных условиях. Завершение ремонта позволит оборудовать палаты и операционные по новым стандартам, что напрямую влияет на качество медицинской помощи в северном гарнизоне.