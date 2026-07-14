В Североморске начали благоустраивать территорию вокруг хирургического корпуса городской больницы. Сейчас работы перешли на внешнюю стадию после завершения основных этапов капитального ремонта внутри здания.
Ход реконструкции проверила министр строительства Мурманской области Александра Карпова. По её словам, за полтора года строители демонтировали старую отделку и перегородки, а также заново залили полы на всех семи этажах корпуса.
"Динамика на объекте хорошая. Видно, что работы близки к завершению. Подрядчик уже приступил к благоустройству территории", — сообщила министр строительства Мурманской области Александра Карпова.
Для жителей Североморска обновление хирургического корпуса означает сокращение очередей на операции и работу врачей в современных условиях. Завершение ремонта позволит оборудовать палаты и операционные по новым стандартам, что напрямую влияет на качество медицинской помощи в северном гарнизоне.
События в Керченском проливе и удары по ключевым терминалам перевалки создали опасный прецедент для мировых цен на базовые продукты питания.