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Больше никаких очередей в Североморске: реконструкция корпуса определила новый стандарт медпомощи

Россия » Северо-Запад » Мурманск

В Североморске начали благоустраивать территорию вокруг хирургического корпуса городской больницы. Сейчас работы перешли на внешнюю стадию после завершения основных этапов капитального ремонта внутри здания.

Электрик на стройке
Фото: Pravda.Ru by Игорь Сергачев is licensed under Все права защищены
Электрик на стройке

Ход реконструкции проверила министр строительства Мурманской области Александра Карпова. По её словам, за полтора года строители демонтировали старую отделку и перегородки, а также заново залили полы на всех семи этажах корпуса.

"Динамика на объекте хорошая. Видно, что работы близки к завершению. Подрядчик уже приступил к благоустройству территории", — сообщила министр строительства Мурманской области Александра Карпова.

Для жителей Североморска обновление хирургического корпуса означает сокращение очередей на операции и работу врачей в современных условиях. Завершение ремонта позволит оборудовать палаты и операционные по новым стандартам, что напрямую влияет на качество медицинской помощи в северном гарнизоне.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
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