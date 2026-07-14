Улицы стали непроходимыми: авария на водопроводе в Ростове-на-Дону ударила по нескольким домам

В Ростове-на-Дону планируют устранить крупный порыв водопровода на улице Орбитальной к вечеру 15 июля. Авария произошла в дневное время в районе Северного, из-за чего проезжую часть залило водой, а движение транспорта было затруднено.
Потоки воды оказались настолько сильными, что автомобили с трудом передвигались по дороге. Для ремонта участка трубы привлекли семь единиц спецтехники.
Из-за инцидента изменились параметры подачи воды в поселке Пригородное Лесничество. Проблемы с напором затронули жителей домов по улицам Орская, Кудрявая, Днепропетровская и Панфиловцев.
"Благодаря внедрению резервной схемы водоснабжения удалось минимизировать неудобства для жителей города", — сообщили в Ростовводоканале.
Специалисты рассчитывают полностью заменить поврежденный участок водовода и восстановить нормальную работу системы к 22:00 понедельника.
|Параметр
|Детали
|Место аварии
|ул. Орбитальная (район Северного)
|Зоны влияния
|поселок Пригородное Лесничество (ул. Орская, Кудрявая, Днепропетровская, Панфиловцев)
|Срок устранения
|до 22:00 15 июля
|Ресурсы
|7 единиц спецтехники
По предварительным данным, работы по замене участка трубы завершатся к 22:00 15 июля.
Специалисты использовали резервную схему водоснабжения, чтобы перенаправить потоки воды и избежать массового отключения жителей.
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