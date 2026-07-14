Улицы стали непроходимыми: авария на водопроводе в Ростове-на-Дону ударила по нескольким домам

В Ростове-на-Дону планируют устранить крупный порыв водопровода на улице Орбитальной к вечеру 15 июля. Авария произошла в дневное время в районе Северного, из-за чего проезжую часть залило водой, а движение транспорта было затруднено.

Фото: Pravda.Ru by Игорь Сергачев is licensed under Все права защищены Экскаватор на берегу реки

Потоки воды оказались настолько сильными, что автомобили с трудом передвигались по дороге. Для ремонта участка трубы привлекли семь единиц спецтехники.

Из-за инцидента изменились параметры подачи воды в поселке Пригородное Лесничество. Проблемы с напором затронули жителей домов по улицам Орская, Кудрявая, Днепропетровская и Панфиловцев.

"Благодаря внедрению резервной схемы водоснабжения удалось минимизировать неудобства для жителей города", — сообщили в Ростовводоканале.

Специалисты рассчитывают полностью заменить поврежденный участок водовода и восстановить нормальную работу системы к 22:00 понедельника.

Параметр Детали Место аварии ул. Орбитальная (район Северного) Зоны влияния поселок Пригородное Лесничество (ул. Орская, Кудрявая, Днепропетровская, Панфиловцев) Срок устранения до 22:00 15 июля Ресурсы 7 единиц спецтехники

Ответы на популярные вопросы

Когда воду подадут в полном объеме?

По предварительным данным, работы по замене участка трубы завершатся к 22:00 15 июля.

Почему в некоторых районах вода есть, несмотря на крупный порыв?

Специалисты использовали резервную схему водоснабжения, чтобы перенаправить потоки воды и избежать массового отключения жителей.

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