Рынок образования в Калининграде треснул: лимиты на платные места по 40 специальностям ударят по абитуриентам

В России началась приемная кампания 2026 года. Правила поступления в вузы существенно изменились: от способов подачи документов до условий зачисления выпускников колледжей и лимитов на платные места. Для абитуриентов Калининградской области это означает необходимость точнее выбирать профиль обучения и учитывать новые ограничения по ряду специальностей.

Фото: freepik.com by jannoon028, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Экзамен

Главные изменения в правилах приема

Прием документов длится с 20 июня по 25 июля. Абитуриенты могут выбрать до пяти вузов и до пяти направлений в каждом. Теперь подать заявление через сайты университетов нельзя — доступны только портал "Госуслуги" (сервис "Поступление в вуз онлайн"), личный визит или почта.

В Западном филиале РАНХиГС отметили, что цифровизация убрала очереди, но создала риск принятия решений "вслепую". В связи с этим вуз рекомендует родителям и выпускникам использовать прямые каналы связи — телефоны и мессенджеры — для уточнения деталей зачисления.

Для выпускников колледжей условия ужесточились. Поступить в вуз по внутренним испытаниям (без ЕГЭ) теперь можно только в том случае, если профиль диплома СПО совпадает с выбранной программой высшего образования. В остальных случаях придется сдавать ЕГЭ.

Также изменился целевой прием: теперь каждое место закреплено за конкретным работодателем, который оставил заявку на портале "Работа в России". Это должно помочь регионам точнее закрывать кадровые дыры.

Особое внимание стоит уделить ограничению платных мест. Государство ввело лимиты по 40 специальностям, которые считаются менее востребованными. Сильнее всего сократили прием на направления "Экономика", "Менеджмент", "Юриспруденция", "Реклама" и "Государственное и муниципальное управление".

Итоги ЕГЭ в Калининградской области

Несмотря на новые правила, результаты выпускников региона растут. Экзамены сдавали 5,9 тыс. человек. Количество работ с максимальным баллом увеличилось до 60 (в 2025 году было 58), а по сравнению с 2023 годом число стобалльников выросло втрое.

Впервые в истории области одна выпускница, Вера Митюшкина из школы № 44 Калининграда, получила 100 баллов сразу по трем предметам: биологии, химии и русскому языку.

Предмет Кол-во стобалльников Профильная математика 17 Физика 13 Литература 11 Химия 9

Ситуация в вузах региона

Западный филиал РАНХиГС

В академии делают ставку на практикоориентированность и развитие "гибких навыков" (soft skills) через единый блок социогуманитарных дисциплин. Популярность сохраняют направления "Туризм и гостеприимство", "Юриспруденция" и ИТ.

План приема на платную основу в 2026 году составляет 638 мест (на 20 больше, чем в прошлом году). При этом на очном платном обучении в колледже мест стало меньше, так как количество бюджетных мест увеличили в 1,5 раза.

БФУ им. И. Канта

Университет перераспределяет ресурсы в пользу инженерно-технических и естественно-научных специальностей. При этом гуманитарные дисциплины остаются важными для работы с искусственным интеллектом — в БФУ даже запустили курсы промт-инжиниринга для гуманитариев.

Количество бюджетных мест в 2026 году немного выросло — до 2 652, а платные места сократили до 2 167. Вуз расширил список индивидуальных достижений: теперь можно получить до 10 дополнительных баллов за ГТО, волонтерство или военную службу.

КГТУ

В техническом университете отмечают рост интереса к агропромышленному комплексу (агрономия, ветеринария), что связано с созданием агроклассов в школах области. Стабильно высокий спрос сохраняют "Судовождение" и "Строительство".

Тип мест в КГТУ Бюджет (2026) Платные (2026) СПО 505 812 Бакалавриат/Специалитет 1014 825 Магистратура 213 261

"Проходной балл — это балл последнего зачисленного на последнее место по плану приема, поэтому более взвешенный ориентир для примерной оценки шансов — это средняя сумма баллов всех зачисленных", — пояснили в пресс-службе Западного филиала РАНХиГС.

Ответы на популярные вопросы

Как теперь подавать документы в вуз?

Только через "Госуслуги", лично или почтой. Сайты университетов для подачи заявлений больше не используются.

Что делать выпускнику колледжа, если его специальность не совпадает с профилем вуза?

В этом случае для участия в конкурсе потребуются результаты ЕГЭ, так как зачисление по диплому СПО теперь возможно только при совпадении профилей.

Когда наступают "дни тишины"?

3 и 7 августа. В эти дни изменить заявление или отозвать согласие на зачисление будет невозможно.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов