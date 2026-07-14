Жизнь без света и воды: решение властей Крыма облегчит быт тысяч людей в зоне ЧС

Жителям Крыма, оказавшимся в зоне чрезвычайной ситуации, бесплатно выдадут баллонный газ. Решение принял глава республики Сергей Аксенов после поездки на север полуострова, где люди остались без электричества и воды.
"Принял решение, что в период действия режима чрезвычайной ситуации баллонный газ будет выдаваться населению бесплатно", — сообщил Сергей Аксенов.
Бесплатный газ предназначен для тех, кто живет в негазифицированных поселках и сейчас не может пользоваться электроплитами или водонагревателями из-за аварий на сетях. В первую очередь помощь получат социально незащищенные граждане.
|Параметр
|Данные
|Объем распределения на текущей неделе
|около 4 тысяч баллонов
|Приоритетные группы
|социально незащищенные категории граждан
|Срок действия меры
|период действия режима ЧС
Сергей Аксенов признал, что закрыть все потребности жителей мгновенно не получится, но власти намерены обеспечить людей топливом в ближайшее время. Также глава республики поручил чиновникам на местах ежедневно обходить населенные пункты, где пропала связь, чтобы фиксировать проблемы людей и оперативно их решать.
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