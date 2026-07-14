Жизнь без света и воды: решение властей Крыма облегчит быт тысяч людей в зоне ЧС

Жителям Крыма, оказавшимся в зоне чрезвычайной ситуации, бесплатно выдадут баллонный газ. Решение принял глава республики Сергей Аксенов после поездки на север полуострова, где люди остались без электричества и воды.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Газовая конофрка

"Принял решение, что в период действия режима чрезвычайной ситуации баллонный газ будет выдаваться населению бесплатно", — сообщил Сергей Аксенов.

Бесплатный газ предназначен для тех, кто живет в негазифицированных поселках и сейчас не может пользоваться электроплитами или водонагревателями из-за аварий на сетях. В первую очередь помощь получат социально незащищенные граждане.

Параметр Данные Объем распределения на текущей неделе около 4 тысяч баллонов Приоритетные группы социально незащищенные категории граждан Срок действия меры период действия режима ЧС

Сергей Аксенов признал, что закрыть все потребности жителей мгновенно не получится, но власти намерены обеспечить людей топливом в ближайшее время. Также глава республики поручил чиновникам на местах ежедневно обходить населенные пункты, где пропала связь, чтобы фиксировать проблемы людей и оперативно их решать.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов