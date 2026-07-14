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Отопительный сезон под угрозой: долги в Псковской области привели к массовым отключениям

Россия » Северо-Запад » Псков

Поставщик газа в Псковской области начал подготовку к отопительному сезону с проверки долгов потребителей. Специалисты ООО "Газпром межрегионгаз Псков" рассылают уведомления о задолженностях и приостанавливают подачу топлива неплательщикам.

газовики
Фото: mos.ru by Фото: пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
газовики

Всего компания направила более 1,4 тысячи предупреждений юридическим лицам и свыше 32 тысяч — частным домовладельцам. О возможном отключении газа узнали 89 промышленных предприятий. В итоге подачу топлива уже прекратили на 11 объектах промышленности и в 31 жилом доме.

Наиболее критическая ситуация сложилась с теплоснабжающими организациями. Их общий долг перед поставщиком составил 898,4 миллиона рублей. Такие суммы делают запуск отопления в городах и поселках рискованным.

Показатель Значение
Уведомления физлицам 32 000+ шт.
Уведомления юрлицам 1 400+ шт.
Долги теплоснабжающих организаций 898,4 млн рублей
Отключенные промышленные объекты 11 объектов

"Вопрос оплаты потреблённого газа является вопросом безопасности региона. Отсутствие задолженностей — базовое условие для успешного прохождения зимы", — подчеркнул генеральный директор ООО "Газпром межрегионгаз Псков" Антон Дымов.

Для обычного жителя области своевременные расчеты теплосетей с газовиками означают, что батареи в квартирах и частных домах прогреются вовремя, а подача тепла не прервется из-за финансовых споров поставщиков.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов
Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
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