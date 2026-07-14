Отопительный сезон под угрозой: долги в Псковской области привели к массовым отключениям

Поставщик газа в Псковской области начал подготовку к отопительному сезону с проверки долгов потребителей. Специалисты ООО "Газпром межрегионгаз Псков" рассылают уведомления о задолженностях и приостанавливают подачу топлива неплательщикам.
Всего компания направила более 1,4 тысячи предупреждений юридическим лицам и свыше 32 тысяч — частным домовладельцам. О возможном отключении газа узнали 89 промышленных предприятий. В итоге подачу топлива уже прекратили на 11 объектах промышленности и в 31 жилом доме.
Наиболее критическая ситуация сложилась с теплоснабжающими организациями. Их общий долг перед поставщиком составил 898,4 миллиона рублей. Такие суммы делают запуск отопления в городах и поселках рискованным.
|Показатель
|Значение
|Уведомления физлицам
|32 000+ шт.
|Уведомления юрлицам
|1 400+ шт.
|Долги теплоснабжающих организаций
|898,4 млн рублей
|Отключенные промышленные объекты
|11 объектов
"Вопрос оплаты потреблённого газа является вопросом безопасности региона. Отсутствие задолженностей — базовое условие для успешного прохождения зимы", — подчеркнул генеральный директор ООО "Газпром межрегионгаз Псков" Антон Дымов.
Для обычного жителя области своевременные расчеты теплосетей с газовиками означают, что батареи в квартирах и частных домах прогреются вовремя, а подача тепла не прервется из-за финансовых споров поставщиков.
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