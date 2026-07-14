Тишина в эфире закончилась: Ульяновская область изменит жизнь тысяч сельских жителей

В 32 селах Ульяновской области до конца года установят базовые станции сотовой связи. Высокоскоростной интернет 4G и стабильный сигнал получат более 12 тысяч жителей. Проект финансирует федеральный бюджет в рамках нацпроекта "Экономика данных".

Фото: Pravda.Ru by Игорь Сергачев is licensed under Все права защищены Сотовая вышка

География установки вышек

Оборудование появится почти во всех районах региона, включая Новоульяновск. Список охватывает следующие территории:

Павловский, Новоспасский, Старокулаткинский, Инзенский, Николаевский;

Радищевский, Карсунский, Чердаклинский, Сурский, Кузоватовский;

Цильнинский, Мелекесский, Барышский, Сенгилеевский, Тереньгульский;

Майнский, Старомайнский, Вешкаймский, Ульяновский, Новомалыклинский.

Как выбирали населенные пункты

Список сел сформировали на основе голосования жителей. Люди оставляли заявки через портал госуслуг или отправляли письма в Минцифры России. В опросе участвовали 26,8 тысячи человек.

"Монтаж базовых станций завершат до 31 декабря. Граждане получат доступ к интернету стандарта 4G", — сообщил министр имущественных отношений, градостроительной деятельности и цифрового развития Ульяновской области Олег Ягфаров.

Сейчас специалисты вместе с районными администрациями проверяют фактическое состояние связи в выбранных точках. Приоритет отдают малым населенным пунктам с населением от 100 до тысячи человек, где связь полностью отсутствует.

"Новые вышки устанавливают там, где нет сотовой связи и мобильного интернета", — пояснил директор ОГКУ "Правительство для граждан" Сергей Макаров.

Итоги развития связи в регионе

Цифровизация сельских территорий в области продолжается системно. До конца 2030 года планируют охватить все малые населенные пункты.

Показатель (2021-2025 гг.) Значение Построено базовых станций 110 единиц Число жителей с доступом к связи 28,6 тысячи человек

Развертывание сети в сельской местности позволяет жителям удаленных районов пользоваться государственными услугами в электронном виде, развивать локальный бизнес и получать доступ к образовательным ресурсам без привязки к крупным городам.