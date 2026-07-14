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Коммунальный апокалипсис в Орловской области: инфраструктура оказалась не готова к новым вызовам

Россия » Центр » Орел

Власти Орловской области пересмотрели программу экологической безопасности, сократив её бюджет более чем на 110 миллионов рублей. Исходный план в 479,4 миллиона ужался до 368,9 миллиона рублей. Несмотря на урезание лимитов, регион ставит амбициозную цель: к 2036 году вдвое снизить объём грязных стоков, попадающих в реки и озёра.

Очистные сооружения
Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Очистные сооружения

Инвентаризация износа: сети на пределе

Ревизия ЖКХ, проведенная в начале 2025 года, обнажила масштаб коммунального бедствия. Инфраструктура региона — это 5,75 тысячи километров труб водоснабжения и почти тысяча километров канализационных сетей. Однако цифры протяженности скрывают критическое состояние металлоконструкций.

Более 40% линейных объектов официально признаны ветхими. Проблема в том, что темпы старения опережают ремонтные возможности. Ежегодно в негодность приходят около 3% сетей, тогда как восстановить успевают не более 2%. Эта диспропорция приводит к постоянным потерям ресурсов и авариям, которые фиксирует мониторинг. В условиях жесткой экономии бюджета, когда даже социальные объекты копят долги за ресурсы, ситуация становится патовой.

"Сокращение финансирования экологических программ на региональном уровне часто вынуждает власти концентрироваться на точечном "латании дыр" вместо системной модернизации. Без привлечения внебюджетных инвестиций или федеральных трансфертов достичь двукратного снижения загрязнения стоков будет крайне сложно", — объяснил в беседе с Pravda.Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Кризис очистных сооружений

Самым слабым звеном признаны очистные станции. Из 23 профильных объектов региона 80% работают неэффективно или полностью вышли из строя. Поломки оборудования и некомплектность агрегатов превращают защиту экологии в фикцию. В результате в поверхностные воды попадают опасные концентрации нитритов и аммонийного азота.

Такая ситуация бьет по экологии Орловской области не меньше, чем самовольные вырубки или нарушения при обработке полей химикатами. Чтобы остановить деградацию, региону необходимо менять не менее 5% инженерных коммуникаций ежегодно, что в два с лишним раза выше текущих показателей.

"Износ очистных сооружений — это мина замедленного действия для малых рек. Когда 80% мощностей не справляются с нагрузкой, мы получаем накопленный экологический ущерб, который через несколько лет потребует миллиардных вложений в рекультивацию водоемов", — рассказал в беседе с Pravda.Ru эколог Игорь Степанов.

Тепловое хозяйство: дефицит обновления

Система теплоснабжения, включающая 1,3 тысячи локальных узлов, изношена на 67,7%. Состояние самих магистралей еще хуже — 73,7% труб требуют замены. Проблемы коммунального сектора накладываются на общие инфраструктурные сложности региона, будь то строительство аэропорта или дефицит топлива на АЗС.

Параметр Состояние в 2025 году
Износ тепловых сетей 73,7%
Износ водопроводных линий Более 40% требуют замены
Эффективность очистных Лишь 20% работают штатно

Областные власти рассчитывают, что интеграция экологических задач в программу "Комфортных условий для жизни" позволит переломить тренд. Обновление фондов должно не только снизить аварийность, но и остановить отток населения, который часто провоцируется именно бытовой неустроенностью, как это происходит в орловских селах.

"Тарифная политика в ЖКХ сегодня едва покрывает текущую эксплуатацию. Чтобы модернизировать амортизированную на 70% систему теплоснабжения, нужны федеральные субсидии, так как региональный бюджет сильно ограничен", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru эксперт по ЖКХ Евгений Блех.

Ответы на популярные вопросы

Почему бюджет экологической программы сократили?

Решение связано с корректировкой паспорта госпрограммы и перераспределением средств внутри региональных проектов.

Как планируют бороться со сточными водами?

Главная цель — модернизация очистных сооружений, что должно вдвое снизить сброс неочищенной воды к 2036 году.

Какой процент сетей обновляется реально?

На данный момент обновляется не более 1,5-2% сетей ежегодно, хотя норма для предотвращения разрушений составляет 5%.

Что изменится для рядовых жителей?

Реализация программы должна снизить количество коммунальных аварий и повысить качество питьевой воды в кранах.

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Экспертная проверка: региональный экономист Валерий Козлов, эколог Игорь Степанов, эксперт по ЖКХ Евгений Блех
Автор Наталия Смирнова
Наталия Смирнова — корреспондент новостной службы Правда.Ру
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