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Российское образование изменилось: зачисление в старшие классы превратилось в жесткий барьер

Россия

Переход в старшую школу перестал быть автоматической формальностью. Минпросвещения России подтвердило: учебные заведения имеют законное право отказать выпускнику девятого класса в зачислении в 10-й класс. Главным барьером может стать банальная нехватка свободных мест или провал на внутреннем испытании при поступлении в профильные классы.

учитель в школе
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
учитель в школе

Правила отбора и дефицит парт

Школы вправе самостоятельно формировать классы с углубленным изучением предметов. Если подросток планирует грызть гранит науки по специфическому профилю, ему придется пройти индивидуальный отбор. Те, кто не выдержал конкуренции или не вписался в критерии учебного заведения, рискуют остаться за порогом привычного здания.

"Школа действительно может закрыть прием, если лимит помещений исчерпан. Однако это не означает прекращение образовательного пути. Муниципалитет обязан найти альтернативу, чтобы подросток смог завершить среднее общее образование", — разъяснила в беседе с Pravda.Ru эксперт по социальной политике и демографии регионов Елена Романова.

Что делать, если в приеме отказали

В ведомстве подчеркивают: если родная школа закрыла двери, родителям нужно немедленно обращаться в местные органы управления образованием. Чиновники обязаны предоставить место в универсальном классе другой школы, которая находится в территориальной доступности. 

Контроль за соблюдением прав подростков сейчас ведется на всех уровнях — от Госдумы до Генпрокуратуры. Тем не менее, родителям стоит заранее оценивать возможности ребенка, ведь образовательная инфраструктура в ряде субъектов испытывает колоссальную нагрузку.

"Отказ из-за отсутствия мест — стандартная практика, закрепленная в законе об образовании. Важно понимать, что универсальный профиль должен быть доступен всем, а вот претендовать на спецклассы без соответствующих знаний не получится. Родителям нужно внимательно изучать устав школы и порядок приема", — констатировала в беседе с Pravda.Ru юрист по региональному законодательству и административным вопросам Светлана Фёдорова.

Ситуация Решение
Нет мест в 10-м классе Обращение в департамент образования за направлением в другую школу
Провален отбор в профильный класс Зачисление в класс универсального профиля (при его наличии)

Ответы на популярные вопросы

Может ли школа выгнать ученика после 9 класса?

Нет, но школа имеет право не принять его в 10 класс на законных основаниях, таких как отсутствие мест или непрохождение конкурса в профильный класс.

Куда жаловаться, если ребенку нигде не дают место?

В местное управление образования, региональное министерство образования или прокуратуру, так как право на полное среднее образование гарантировано государством.

Обязана ли школа иметь универсальный класс?

Не во всех школах есть универсальный профиль. Если его нет, администрация перенаправляет выпускника в другое ближайшее заведение.

Могут ли в 10 класс взять ученика из другой школы?

Да, если есть свободные места, зачисление происходит на общих основаниях, часто с учетом результатов ОГЭ.

Изменения в системе образования требуют от семей такой же внимательности к деталям, как планирование маршрута по обновленным трассам — нужно знать все повороты и правила заранее.

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Экспертная проверка: эксперт по социальной политике и демографии регионов Елена Романова, юрист по региональному законодательству и административным вопросам Светлана Фёдорова
Автор Кирилл Казаков
Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.
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