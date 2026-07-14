Холодные батареи в первый мороз: долги в Псковской области поставили под удар будущий запуск отопления

Поставщик газа в Псковской области начал ограничивать подачу топлива задолженникам. В ООО "Газпром межрегионгаз Псков" предупреждают: накопленные долги могут помешать своевременному запуску отопления в регионе.
На текущий момент компания направила более 32 тысяч уведомлений физическим лицам и 1,4 тысячи — юридическим. Еще 89 заводов получили предупреждение о возможном отключении газа.
Подача топлива уже приостановлена 31 частному потребителю и 11 промышленным предприятиям.
Самая сложная ситуация сложилась с теплоснабжающими организациями. Их общий долг перед поставщиком составил 898,4 млн рублей. Для обычного жителя области это означает риск задержки подачи тепла в дома, так как финансовая задолженность сетей напрямую влияет на график работы систем отопления.
|Категория потребителя
|Мера воздействия / Сумма долга
|Физические лица
|32 тыс. уведомлений, 31 отключение
|Промышленные предприятия
|89 предупреждений, 11 отключений
|Теплоснабжающие организации
|898,4 млн рублей долга
"Вопрос оплаты потребленного газа сегодня — это вопрос безопасности региона. Отсутствие долгов является базовым условием для успешного прохождения отопительного сезона", — подчеркнул генеральный директор ООО "Газпром межрегионгаз Псков" Александр Елисеев.
Для Псковской области, где температурный режим зимой требует безальтернативного наличия тепла, финансовые споры между поставщиком и теплосетями становятся социальной проблемой. Если задолженность не будет погашена, техническая готовность труб и котлов может оказаться бессмысленной из-за отсутствия топлива.
Специалист по ЖКХ и тарифам Евгений Блех поясняет, что долги теплоснабжающих организаций часто становятся системной проблемой. Когда сети не платят за газ, риск ложится на конечного потребителя — жителя многоквартирного дома или частного сектора, который может столкнуться с холодными батареями в первый же мороз.
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