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Жизнь в темноте и без воды: Крым подготовил точки выживания в Советском районе

Россия

В Советском районе Крыма организовали пункты поддержки для жителей, столкнувшихся с перебоями в подаче электричества и воды. В министерстве внутренней политики, информации и связи региона подготовили перечень точек, где люди могут зарядить технику, купить продукты и лекарства или снять наличные деньги.

Покупка продуктов
Фото: Desingned by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Покупка продуктов

Основным узлом помощи стал Центр содействия в пгт Советский (пер. Мартынова, 5). Здесь раздают питьевую воду, помогают маломобильным гражданам и обеспечивают доступ к связи. Центр работает по будням с 8:00 до 17:00, с перерывом на обед с 12:00 до 13:00.

Свет, вода и газ

Зарядить гаджеты можно круглосуточно по адресу: пгт Советский, ул. 30 лет Победы, 15.

Для тех, у кого пропала вода, ГУП РК "Вода Крыма" организует подвоз по заявке. Подать её можно по телефону +7-978-010-28-05. Аварийная служба работает круглосуточно: +7-978-097-18-11.

Жители негазифицированных сел могут заказать поставку сжиженного газа через глав сельских администраций или по телефонам: +7-978-267-35-11 и +7-36551-9-17-95.

Магазины и аптеки

В условиях отключения света актуален вопрос наличных денег. Снять их можно в банкомате ВТБ (пгт Советский, ул. Первомайская, 44), офис работает по будням с 8:00 до 17:00.

Покупка лекарств доступна в двух точках:

  • "Экономная аптека" (ул. Матросова, 44) — принимает наличные и безналичный расчет. Работает ежедневно с 07:30 до 19:00.
  • "Семейная аптека" (ул. Первомайская, 48) — работает круглосуточно, принимает оплату наличными даже при отсутствии света.

Продукты можно приобрести в магазинах, которые продолжают работу при отключении электроэнергии:

Магазин Адрес и график работы
Гузель ул. А. Матросова, 30; ежедневно 7:00-21:00
СЕПЕТ ул. Чкалова, 29а; ежедневно 8:00-23:00
ХАЯТ ул. 50 лет СССР, 18а; ежедневно 8:00-21:00
Белорусские продукты ул. А. Матросова, 40; пн-сб 8:00-20:00, вс 8:00-18:00
Доброцен ул. Энергетиков, 24; ул. Первомайская, 2; ежедневно 9:00-21:00

Телефоны экстренных служб

При возникновении проблем или для получения информации используйте следующие контакты:

  • ЕДДС (круглосуточно): +7-978-795-55-72, 0 (36551) 9-20-02.
  • Администрация Советского района: +7-978-319-76-17 (горячая линия), 8-36551-9-15-30 (приемная).
  • Крымэнерго (горячая линия по свету): 8-800-506-00-12 (с мобильного), 0-800-506-00-12 (стационарный).
  • Советский РЭС (диспетчер): 0-36551-9-15-38.
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