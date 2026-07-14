Жизнь в темноте и без воды: Крым подготовил точки выживания в Советском районе

В Советском районе Крыма организовали пункты поддержки для жителей, столкнувшихся с перебоями в подаче электричества и воды. В министерстве внутренней политики, информации и связи региона подготовили перечень точек, где люди могут зарядить технику, купить продукты и лекарства или снять наличные деньги.

Фото: Desingned by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Покупка продуктов

Основным узлом помощи стал Центр содействия в пгт Советский (пер. Мартынова, 5). Здесь раздают питьевую воду, помогают маломобильным гражданам и обеспечивают доступ к связи. Центр работает по будням с 8:00 до 17:00, с перерывом на обед с 12:00 до 13:00.

Свет, вода и газ

Зарядить гаджеты можно круглосуточно по адресу: пгт Советский, ул. 30 лет Победы, 15.

Для тех, у кого пропала вода, ГУП РК "Вода Крыма" организует подвоз по заявке. Подать её можно по телефону +7-978-010-28-05. Аварийная служба работает круглосуточно: +7-978-097-18-11.

Жители негазифицированных сел могут заказать поставку сжиженного газа через глав сельских администраций или по телефонам: +7-978-267-35-11 и +7-36551-9-17-95.

Магазины и аптеки

В условиях отключения света актуален вопрос наличных денег. Снять их можно в банкомате ВТБ (пгт Советский, ул. Первомайская, 44), офис работает по будням с 8:00 до 17:00.

Покупка лекарств доступна в двух точках:

"Экономная аптека" (ул. Матросова, 44) — принимает наличные и безналичный расчет. Работает ежедневно с 07:30 до 19:00.

(ул. Матросова, 44) — принимает наличные и безналичный расчет. Работает ежедневно с 07:30 до 19:00. "Семейная аптека" (ул. Первомайская, 48) — работает круглосуточно, принимает оплату наличными даже при отсутствии света.

Продукты можно приобрести в магазинах, которые продолжают работу при отключении электроэнергии:

Магазин Адрес и график работы Гузель ул. А. Матросова, 30; ежедневно 7:00-21:00 СЕПЕТ ул. Чкалова, 29а; ежедневно 8:00-23:00 ХАЯТ ул. 50 лет СССР, 18а; ежедневно 8:00-21:00 Белорусские продукты ул. А. Матросова, 40; пн-сб 8:00-20:00, вс 8:00-18:00 Доброцен ул. Энергетиков, 24; ул. Первомайская, 2; ежедневно 9:00-21:00

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