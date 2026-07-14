Жизнь в темноте и без воды: Крым подготовил точки выживания в Советском районе

В Советском районе Крыма организовали пункты поддержки для жителей, столкнувшихся с перебоями в подаче электричества и воды. В министерстве внутренней политики, информации и связи региона подготовили перечень точек, где люди могут зарядить технику, купить продукты и лекарства или снять наличные деньги.
Основным узлом помощи стал Центр содействия в пгт Советский (пер. Мартынова, 5). Здесь раздают питьевую воду, помогают маломобильным гражданам и обеспечивают доступ к связи. Центр работает по будням с 8:00 до 17:00, с перерывом на обед с 12:00 до 13:00.
Зарядить гаджеты можно круглосуточно по адресу: пгт Советский, ул. 30 лет Победы, 15.
Для тех, у кого пропала вода, ГУП РК "Вода Крыма" организует подвоз по заявке. Подать её можно по телефону +7-978-010-28-05. Аварийная служба работает круглосуточно: +7-978-097-18-11.
Жители негазифицированных сел могут заказать поставку сжиженного газа через глав сельских администраций или по телефонам: +7-978-267-35-11 и +7-36551-9-17-95.
В условиях отключения света актуален вопрос наличных денег. Снять их можно в банкомате ВТБ (пгт Советский, ул. Первомайская, 44), офис работает по будням с 8:00 до 17:00.
Покупка лекарств доступна в двух точках:
Продукты можно приобрести в магазинах, которые продолжают работу при отключении электроэнергии:
|Магазин
|Адрес и график работы
|Гузель
|ул. А. Матросова, 30; ежедневно 7:00-21:00
|СЕПЕТ
|ул. Чкалова, 29а; ежедневно 8:00-23:00
|ХАЯТ
|ул. 50 лет СССР, 18а; ежедневно 8:00-21:00
|Белорусские продукты
|ул. А. Матросова, 40; пн-сб 8:00-20:00, вс 8:00-18:00
|Доброцен
|ул. Энергетиков, 24; ул. Первомайская, 2; ежедневно 9:00-21:00
При возникновении проблем или для получения информации используйте следующие контакты:
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