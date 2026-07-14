Дороги больше не будут прежними: завершение работ на М-3 создаст новый стандарт поездок в Брянск

Трассу М-3, соединяющую Москву и Брянск, приведут в порядок до конца текущего года. Об этом Вячеслав Петушенко, глава ГК "Автодор", сообщил в ходе рабочей встречи с премьер-министром Михаилом Мишустиным.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Пыль над трассой Москвы

Обновление дороги создаст единый скоростной маршрут, который объединит Московскую, Калужскую и Брянскую области. Для водителей и жителей регионов это означает сокращение времени в пути и повышение безопасности движения.

"На завершающем этапе вся Московская область, Калужская и Брянская области будут связаны в единый скоростной маршрут", — пояснил Вячеслав Петушенко.

Планы по развитию дорог Центральной России

Помимо М-3, компания "Автодор" готовит к сдаче и другие крупные участки дорог. К 2026 году планируют завершить работы на трассе М-1 Москва — Смоленск, где обновят отрезок длиной 130 километров.

Объект Срок завершения Особенности Трасса М-3 (Москва — Брянск) 2024 год Полное обновление полотна Трасса М-1 (Москва — Смоленск) 2026 год Участок 130 км

Развитие этих коридоров затронет не только транзитный трафик, но и логистику местных предпринимателей, а также доступность районных центров Брянской и Калужской областей.

Почему это важно

Капитальный ремонт федеральных трасс напрямую влияет на износ автомобилей и количество аварий. Для жителей приграничных регионов качественная дорога становится важным фактором развития местного бизнеса и туризма.

Специалисты отмечают, что создание скоростных маршрутов требует одновременного развития дорожного сервиса — заправочных станций, зон отдыха и пунктов техобслуживания, что может создать новые рабочие места в малых городах вдоль трассы.

Экспертная проверка: специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова