Дороги больше не будут прежними: завершение работ на М-3 создаст новый стандарт поездок в Брянск

Трассу М-3, соединяющую Москву и Брянск, приведут в порядок до конца текущего года. Об этом Вячеслав Петушенко, глава ГК "Автодор", сообщил в ходе рабочей встречи с премьер-министром Михаилом Мишустиным.
Обновление дороги создаст единый скоростной маршрут, который объединит Московскую, Калужскую и Брянскую области. Для водителей и жителей регионов это означает сокращение времени в пути и повышение безопасности движения.
"На завершающем этапе вся Московская область, Калужская и Брянская области будут связаны в единый скоростной маршрут", — пояснил Вячеслав Петушенко.
Помимо М-3, компания "Автодор" готовит к сдаче и другие крупные участки дорог. К 2026 году планируют завершить работы на трассе М-1 Москва — Смоленск, где обновят отрезок длиной 130 километров.
|Объект
|Срок завершения
|Особенности
|Трасса М-3 (Москва — Брянск)
|2024 год
|Полное обновление полотна
|Трасса М-1 (Москва — Смоленск)
|2026 год
|Участок 130 км
Развитие этих коридоров затронет не только транзитный трафик, но и логистику местных предпринимателей, а также доступность районных центров Брянской и Калужской областей.
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