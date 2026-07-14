В Гергебильском районе Дагестана ликвидируют последствия наводнений. Обильные осадки привели к резкому подъему уровня воды в реках Кара-Койсу и Казикумухское Койсу, что обернулось разрушениями жилья и потерей скота.
Пик стихии пришелся на 7-8 июля. В этот период вода разрушила около десяти жилых домов, размыла участки дорог и повредила мосты. Сильнее всего пострадало село Кикуни: там поток унес 160 голов крупного и мелкого рогатого скота, а также сто пчелиных ульев.
Сейчас администрация района сосредоточилась на санитарной очистке русел рек. Одной из приоритетных задач стало извлечение погибших животных из воды, чтобы предотвратить эпидемии и экологический ущерб.
"Мы должны сделать все возможное для того, чтобы обеспечить безопасность наших граждан и животных. Извлечение трупов скота — это не только вопрос экологии, но и заботы о здоровье людей", — отметил глава Гергебильского района Магомедали Тагиров.
Для решения проблемы власти планируют привлечь профильных специалистов. Эксперты должны оценить масштаб повреждений и предложить способы снижения уровня воды в реках, чтобы избежать повторных затоплений. Также в районе создают волонтерские группы, которые помогут в очистке территорий.
|Объект ущерба
|Количество / Масштаб
|Жилые дома
|около 10 единиц
|Скот (КРС и МРС)
|160 голов
|Пчелиные ульи (с. Кикуни)
|100 штук
|Инфраструктура
|размыты дороги, повреждены мосты
Паводки в горных районах Дагестана часто становятся следствием сочетания интенсивных дождей и особенностей рельефа. В случае с Гергебильским районом ситуация осложняется потерей скота — для сельских жителей это прямой удар по экономике семьи и продовольственной безопасности общины.
Санитарная очистка рек от трупов животных является критически важной мерой. Загрязнение воды продуктами разложения может привести к вспышкам инфекций, которые распространяются по течению реки ниже по долине, создавая угрозу для людей и скота в соседних населенных пунктах.
События в Керченском проливе и удары по ключевым терминалам перевалки создали опасный прецедент для мировых цен на базовые продукты питания.