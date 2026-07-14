Экологическое бедствие в Дагестане: в Гергебильском районе из рек извлекают погибший скот

В Гергебильском районе Дагестана ликвидируют последствия наводнений. Обильные осадки привели к резкому подъему уровня воды в реках Кара-Койсу и Казикумухское Койсу, что обернулось разрушениями жилья и потерей скота.

Фото: Pravda.Ru by Федор Савченко is licensed under Все права защищены Река и мост в пасмурную погоду

Пик стихии пришелся на 7-8 июля. В этот период вода разрушила около десяти жилых домов, размыла участки дорог и повредила мосты. Сильнее всего пострадало село Кикуни: там поток унес 160 голов крупного и мелкого рогатого скота, а также сто пчелиных ульев.

Сейчас администрация района сосредоточилась на санитарной очистке русел рек. Одной из приоритетных задач стало извлечение погибших животных из воды, чтобы предотвратить эпидемии и экологический ущерб.

"Мы должны сделать все возможное для того, чтобы обеспечить безопасность наших граждан и животных. Извлечение трупов скота — это не только вопрос экологии, но и заботы о здоровье людей", — отметил глава Гергебильского района Магомедали Тагиров.

Для решения проблемы власти планируют привлечь профильных специалистов. Эксперты должны оценить масштаб повреждений и предложить способы снижения уровня воды в реках, чтобы избежать повторных затоплений. Также в районе создают волонтерские группы, которые помогут в очистке территорий.

Объект ущерба Количество / Масштаб Жилые дома около 10 единиц Скот (КРС и МРС) 160 голов Пчелиные ульи (с. Кикуни) 100 штук Инфраструктура размыты дороги, повреждены мосты

Почему это важно

Паводки в горных районах Дагестана часто становятся следствием сочетания интенсивных дождей и особенностей рельефа. В случае с Гергебильским районом ситуация осложняется потерей скота — для сельских жителей это прямой удар по экономике семьи и продовольственной безопасности общины.

Санитарная очистка рек от трупов животных является критически важной мерой. Загрязнение воды продуктами разложения может привести к вспышкам инфекций, которые распространяются по течению реки ниже по долине, создавая угрозу для людей и скота в соседних населенных пунктах.

Экспертная проверка: эксперт по чрезвычайным ситуациям и природным рискам эксперт по чрезвычайным ситуациям и природным рискам Ирина Петрова