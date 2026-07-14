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Цены взлетели до небес: топливный коллапс в Ростове-на-Дону обнулил запасы в резервуарах

Россия » Юг » Ростов-на-Дону

В Ростове-на-Дону возник дефицит топлива: десятки автозаправочных станций прекратили работу из-за пустых резервуаров.

Заправка автомобиля
Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Заправка автомобиля

Ситуация наиболее критическая на южном въезде в город. В районе Сельмаша заправки на улицах Красноармейской, Шолохова, Нансена и Менжинского закрыты — колонки опустели. В Западном районе топливо закончилось на проспектах Сиверса и Стачки.

На немногих работающих АЗС цены резко подскочили. На 1-й Луговой улице литр 95-го бензина предлагают за 95 рублей. В сетях "Флеш" и "Тбоил" стоимость топлива достигает 140 рублей за литр.

Относительно доступные цены сохранили "Роснефть" (АИ-95 до 71 рубля) и "Лукойл" (АИ-92 — 67 рублей, АИ-95 — 74 рубля), однако на многих их точках также наблюдается отсутствие горючего.

Адрес АЗС Доступное топливо Особенности
1-я Луговая АИ-92, АИ-95 Цена выше средней
Нагибина, 4 АИ-92, АИ-95 -
Привокзальная площадь, 7А АИ-92, АИ-95, АИ-100 Цена выше средней
Текучева, 229А АИ-92, АИ-95, АИ-100 Цена выше средней
Фурмановская, 152 АИ-92, АИ-95 Очереди из десятков машин
Малиновского, 73У АИ-92, АИ-95, АИ-100 Большие очереди

Для жителей города такая ситуация означает не только риск остаться без топлива, но и резкий рост транспортных расходов. Очереди на заправках создают дополнительные пробки на основных магистралях города.

Экспертная проверка:
региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов
Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
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