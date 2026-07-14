Цены взлетели до небес: топливный коллапс в Ростове-на-Дону обнулил запасы в резервуарах

В Ростове-на-Дону возник дефицит топлива: десятки автозаправочных станций прекратили работу из-за пустых резервуаров.
Ситуация наиболее критическая на южном въезде в город. В районе Сельмаша заправки на улицах Красноармейской, Шолохова, Нансена и Менжинского закрыты — колонки опустели. В Западном районе топливо закончилось на проспектах Сиверса и Стачки.
На немногих работающих АЗС цены резко подскочили. На 1-й Луговой улице литр 95-го бензина предлагают за 95 рублей. В сетях "Флеш" и "Тбоил" стоимость топлива достигает 140 рублей за литр.
Относительно доступные цены сохранили "Роснефть" (АИ-95 до 71 рубля) и "Лукойл" (АИ-92 — 67 рублей, АИ-95 — 74 рубля), однако на многих их точках также наблюдается отсутствие горючего.
|Адрес АЗС
|Доступное топливо
|Особенности
|1-я Луговая
|АИ-92, АИ-95
|Цена выше средней
|Нагибина, 4
|АИ-92, АИ-95
|-
|Привокзальная площадь, 7А
|АИ-92, АИ-95, АИ-100
|Цена выше средней
|Текучева, 229А
|АИ-92, АИ-95, АИ-100
|Цена выше средней
|Фурмановская, 152
|АИ-92, АИ-95
|Очереди из десятков машин
|Малиновского, 73У
|АИ-92, АИ-95, АИ-100
|Большие очереди
Для жителей города такая ситуация означает не только риск остаться без топлива, но и резкий рост транспортных расходов. Очереди на заправках создают дополнительные пробки на основных магистралях города.
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