Деревья гниют изнутри: Брянск пошел на радикальные меры ради спасения целых кварталов

В Брянске спилят 35 ясеней на территории археологического памятника "Чашин курган". Деревья поразила изумрудная златка — вредитель, который уничтожает дерево изнутри. На работы выделили 1,2 миллиона рублей, сообщили в городской администрации.
Проблема затронула весь город. В сквере Металлургов уже убрали 34 больных ясеня, у дома № 35 по улице Ульянова — еще 23. Всего в Брянске срезали 350 деревьев. На улицах Степной, Ульянова, Красноармейской, Клары Цеткин, Красном Маяке и Калинина вместо погибших ясеней высадят клены и липы.
Спасти дерево после заражения златкой нельзя. Личинки насекомого точат ствол, поэтому обычная обрезка кроны не помогает. Единственный способ остановить распространение вредителя — вырубка и уничтожение древесины. Срезанные стволы вывозят на специальную площадку на окраине Большого Полпина, чтобы зараза не попала в жилые кварталы.
Справиться с проблемой быстро не получится: в городе насчитали более тысячи больных деревьев. Изумрудная златка распространилась по многим регионам Центральной России, включая Тульскую, Калужскую, Орловскую, Смоленскую и Воронежскую области. С июня 2023 года в Брянской, Смоленской и Калужской областях действует карантинная фитосанитарная зона, введенная Россельхознадзором.
|Показатель
|Данные
|Всего срезано больных ясеней в Брянске
|350 шт.
|Общее число пораженных деревьев в городе
|более 1000 шт.
|Стоимость работ в "Чашином кургане"
|1,2 млн рублей
Златка поражает дерево изнутри. Личинки живут в стволе, поэтому внешняя обрезка (кронирование) не уничтожает вредителя и не останавливает гибель дерева.
Вместо ясеней на городских улицах планируют высадить более устойчивые к местным вредителям породы — липы и клены.
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