Деревья гниют изнутри: Брянск пошел на радикальные меры ради спасения целых кварталов

В Брянске спилят 35 ясеней на территории археологического памятника "Чашин курган". Деревья поразила изумрудная златка — вредитель, который уничтожает дерево изнутри. На работы выделили 1,2 миллиона рублей, сообщили в городской администрации.

Фото: commons.wikimedia.org by AnRo0002, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Ясень

Проблема затронула весь город. В сквере Металлургов уже убрали 34 больных ясеня, у дома № 35 по улице Ульянова — еще 23. Всего в Брянске срезали 350 деревьев. На улицах Степной, Ульянова, Красноармейской, Клары Цеткин, Красном Маяке и Калинина вместо погибших ясеней высадят клены и липы.

Спасти дерево после заражения златкой нельзя. Личинки насекомого точат ствол, поэтому обычная обрезка кроны не помогает. Единственный способ остановить распространение вредителя — вырубка и уничтожение древесины. Срезанные стволы вывозят на специальную площадку на окраине Большого Полпина, чтобы зараза не попала в жилые кварталы.

Справиться с проблемой быстро не получится: в городе насчитали более тысячи больных деревьев. Изумрудная златка распространилась по многим регионам Центральной России, включая Тульскую, Калужскую, Орловскую, Смоленскую и Воронежскую области. С июня 2023 года в Брянской, Смоленской и Калужской областях действует карантинная фитосанитарная зона, введенная Россельхознадзором.

Показатель Данные Всего срезано больных ясеней в Брянске 350 шт. Общее число пораженных деревьев в городе более 1000 шт. Стоимость работ в "Чашином кургане" 1,2 млн рублей

Ответы на популярные вопросы

Почему нельзя просто обрезать ветки?

Златка поражает дерево изнутри. Личинки живут в стволе, поэтому внешняя обрезка (кронирование) не уничтожает вредителя и не останавливает гибель дерева.

Чем заменят спиленные деревья?

Вместо ясеней на городских улицах планируют высадить более устойчивые к местным вредителям породы — липы и клены.

Экспертная проверка: специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова