Никакого бензина в канистры: Рубцовск перевел заправки на режим жесткой привязки к госномеру

С 16 июля в Рубцовске меняют порядок продажи бензина: заправлять автомобили разрешат только по государственным регистрационным номерам.
Новое правило обязывает водителей указывать номер машины при каждой покупке топлива. Городские власти вводят эту меру, чтобы отслеживать объемы потребления и пресечь перепродажу или нецелевое использование бензина. Теперь заправиться можно будет только на тот автомобиль, который зафиксирован в системе учета.
Водители, у которых возникли сложности с регистрацией транспортного средства, могут обратиться в местные органы власти за помощью в оформлении документов.
"Введение новых мер направлено на обеспечение прозрачности и эффективности использования топливных ресурсов", — сообщили представители городского правительства.
Ранее в Рубцовске уже ограничили продажу топлива по часам. Текущее решение дополняет эти меры и усиливает контроль за распределением бензина в городе.
Нужно обратиться в местные органы власти для получения разъяснений и оформления необходимых документов.
Это поможет властям контролировать реальный расход топлива и избежать дефицита, вызванного злоупотреблениями.
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