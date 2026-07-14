Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Рынок морепродуктов в шоке: Приморье и Сахалин обеспечили резкий скачок поставок за рубеж
800 метров "в отключке": исследование показало, как экраны отвлекают водителей
Смертельная маскировка: как паразиты с огорода притворяются инсультом и вводят врачей в заблуждение
Больше мощности, меньше аппетит: что на самом деле изменилось в новых вазовских двигателях
Природа решила всё смыть: потоп в Кировской области парализовал движение на ключевых трассах
Альтернатива дениму: 8 моделей брюк, в которых вам будет комфортнее, чем в джинсах
Старые выплаты перестали работать: в Псковской области изменили подход к сборам в школу
5000 километров до свободы: как не "убить" новую машину еще до первого ТО
Черная жижа вместо прибоя: Азовское море в Темрюкском районе выбросило пугающий груз на берег

Никакого бензина в канистры: Рубцовск перевел заправки на режим жесткой привязки к госномеру

Россия » Сибирь » Барнаул

С 16 июля в Рубцовске меняют порядок продажи бензина: заправлять автомобили разрешат только по государственным регистрационным номерам.

Длинная очередь грузовиков и автомобилей на заправке
Фото: Pravda.Ru by Петр Ермилин is licensed under Все права защищены
Длинная очередь грузовиков и автомобилей на заправке

Новое правило обязывает водителей указывать номер машины при каждой покупке топлива. Городские власти вводят эту меру, чтобы отслеживать объемы потребления и пресечь перепродажу или нецелевое использование бензина. Теперь заправиться можно будет только на тот автомобиль, который зафиксирован в системе учета.

Водители, у которых возникли сложности с регистрацией транспортного средства, могут обратиться в местные органы власти за помощью в оформлении документов.

"Введение новых мер направлено на обеспечение прозрачности и эффективности использования топливных ресурсов", — сообщили представители городского правительства.

Ранее в Рубцовске уже ограничили продажу топлива по часам. Текущее решение дополняет эти меры и усиливает контроль за распределением бензина в городе.

Ответы на популярные вопросы

Что делать, если машина не зарегистрирована?

Нужно обратиться в местные органы власти для получения разъяснений и оформления необходимых документов.

Зачем вводить учет по номерам?

Это поможет властям контролировать реальный расход топлива и избежать дефицита, вызванного злоупотреблениями.

Экспертная проверка:
региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов
Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
Сейчас читают
Топливный удар по регионам: поставщики отвернулись от госзакупок, бюджеты готовятся к новым расходам
Сырье
Топливный удар по регионам: поставщики отвернулись от госзакупок, бюджеты готовятся к новым расходам
Как заправить канистру, если на АЗС говорят "нет": секреты бывалых автомобилистов
Авто
Как заправить канистру, если на АЗС говорят "нет": секреты бывалых автомобилистов
Слабые места "неубиваемой" Тойоты: на что смотреть при покупке Camry с пробегом
Авто
Слабые места "неубиваемой" Тойоты: на что смотреть при покупке Camry с пробегом
Популярное
Мир остался без хлеба: удары по портам Чёрного и Азовского морей обрушили логистику зерна

События в Керченском проливе и удары по ключевым терминалам перевалки создали опасный прецедент для мировых цен на базовые продукты питания.

Мир остался без хлеба: удары по портам Чёрного и Азовского морей обрушили логистику зерна
Топливный удар по регионам: поставщики отвернулись от госзакупок, бюджеты готовятся к новым расходам
Топливный удар по регионам: поставщики отвернулись от госзакупок, бюджеты готовятся к новым расходам
Как заправить канистру, если на АЗС говорят "нет": секреты бывалых автомобилистов
Международная федерация настольного тенниса ITTF оригинально отменила санкции против спортсменов из России
Секретный план Макрона: коалиция на границах Украины готова к действиям Любовь Степушова Восточная шкатулка: Эрдоган предложил главам Евросоюза сыграть в "русскую рулетку"? Андрей Николаев Долгожданная премьера о судьбах отцов и детей: социальные сети обеспечили неожиданный успех Анжела Якубовская
Эпоха чугунных двигателей ушла в прошлое: конструкторы ограничили срок службы современных машин
Смены покидали цеха в знак протеста: в ситуацию на заводе Владимирский стандарт вмешалась прокуратура
Очереди на АЗС начали исчезать: что изменилось с бензином в Кировской области
Очереди на АЗС начали исчезать: что изменилось с бензином в Кировской области
Последние материалы
Сладкие цены за отели-призраки: как фейковые сайты лишают туристов денег и броней
Верховный Суд вынес суровый вердикт: обгон по правилам обернулся массовым изъятием прав
Дом мечты заканчивается банкротством: рынок ИЖС напугал российских покупателей
Соцсети знают слабые места подростков: вербовщикам хотят перекрыть доступ к детской аудитории
Не бойтесь быть "плохим": как поставить точку в отношениях, которые больше не радуют
Азарту не место в серьёзных приложениях: ЦБ готовит удар по манипуляциям в финтехе
Россия забрала автора BMW X5 и X6: один человек может изменить будущее отечественного автопрома
Больше никаких прогулок по перрону: в Перми устранили дефекты, заблокировавшие доступ в самолет
Сон становится глубже без таблеток: правильный ужин помогает организму отключиться вовремя
Такой наглости не ожидали: Пекин выставил Москве ультиматум по стоимости важнейшего ресурса
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.