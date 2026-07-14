Никакого бензина в канистры: Рубцовск перевел заправки на режим жесткой привязки к госномеру

С 16 июля в Рубцовске меняют порядок продажи бензина: заправлять автомобили разрешат только по государственным регистрационным номерам.

Фото: Pravda.Ru by Петр Ермилин is licensed under Все права защищены Длинная очередь грузовиков и автомобилей на заправке

Новое правило обязывает водителей указывать номер машины при каждой покупке топлива. Городские власти вводят эту меру, чтобы отслеживать объемы потребления и пресечь перепродажу или нецелевое использование бензина. Теперь заправиться можно будет только на тот автомобиль, который зафиксирован в системе учета.

Водители, у которых возникли сложности с регистрацией транспортного средства, могут обратиться в местные органы власти за помощью в оформлении документов.

"Введение новых мер направлено на обеспечение прозрачности и эффективности использования топливных ресурсов", — сообщили представители городского правительства.

Ранее в Рубцовске уже ограничили продажу топлива по часам. Текущее решение дополняет эти меры и усиливает контроль за распределением бензина в городе.

Ответы на популярные вопросы

Что делать, если машина не зарегистрирована?

Нужно обратиться в местные органы власти для получения разъяснений и оформления необходимых документов.

Зачем вводить учет по номерам?

Это поможет властям контролировать реальный расход топлива и избежать дефицита, вызванного злоупотреблениями.

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региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов