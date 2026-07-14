Тольятти превращается в "машину времени": что ждет гостей на 60-летии АВТОВАЗа

Тольятти готовится к 60-летию АО "АВТОВАЗ". К юбилею градообразующего предприятия, которое фактически определяет экономический профиль города, привязали масштабный событийный план и программу обновления городской среды. Основные мероприятия пройдут 18 июля.
Центральным событием станет ретрофестиваль "Жигули" в Парковом комплексе истории техники имени К. Г. Сахарова. Вход для посетителей свободный, площадка будет работать с 10:00 до 19:00.
В программе фестиваля:
Параллельно, с 9:00 до 16:00, перед зданием заводоуправления АВТОВАЗа пройдет День открытых дверей "Машина времени". Гостям предложат экскурсии по цехам, тест-драйвы новых моделей LADA, интерактивные зоны и выступление группы ЧИЛИ в 15:00.
Чтобы связать локации, город запустит специальные автобусы между железнодорожным вокзалом, заводом и фестивальным пространством.
Юбилей завода стал поводом для системного обновления городской среды. К 2026 году в Автозаводском районе внедрят "туристический код" центра города. Это подразумевает установку современной навигации и малых архитектурных форм.
Особое внимание уделят смотровой площадке на крыше культурного центра "Автоград", которая станет новой точкой притяжения для туристов. Также в сквере, переименованном в честь первого генерального директора завода В. Н. Полякова, установят памятник руководителю.
АВТОВАЗ остается главным налогоплательтелем и работодателем Тольятти, закрепляя за городом статус автомобильной столицы России.
|Показатель
|Значение
|Доля в отгрузке продукции крупных и средних предприятий Тольятти (2025 г.)
|43,2%
|Доля сотрудников завода и смежников в общей численности работников предприятий города
|более 20%
|Количество локализованных компонентов (вместо импортных)
|свыше 2000
"АВТОВАЗ — флагман отечественного автопрома, где трудится сплоченная команда профессионалов. Их работа, работа поставщиков — это около 20% промышленной продукции региона, основа нашей экономики. Автогигант демонстрирует лидерство в достижении технологического суверенитета… Со своей стороны продолжаем оказывать всестороннюю поддержку предприятию", — подчеркнул губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.
События в Керченском проливе и удары по ключевым терминалам перевалки создали опасный прецедент для мировых цен на базовые продукты питания.