Тольятти превращается в "машину времени": что ждет гостей на 60-летии АВТОВАЗа

Тольятти готовится к 60-летию АО "АВТОВАЗ". К юбилею градообразующего предприятия, которое фактически определяет экономический профиль города, привязали масштабный событийный план и программу обновления городской среды. Основные мероприятия пройдут 18 июля.

Фото: commons.wikimedia.org by ShinePhantom, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Заводоуправление АО "АВТОВАЗ"

Программа праздника: ретроралли и день открытых дверей

Центральным событием станет ретрофестиваль "Жигули" в Парковом комплексе истории техники имени К. Г. Сахарова. Вход для посетителей свободный, площадка будет работать с 10:00 до 19:00.

В программе фестиваля:

Шестое ретроралли: заезд автомобилей старше 30 лет (выпуск до 1995 года). Экипажи пройдут квест по главным улицам Тольятти и финишируют в парке.

заезд автомобилей старше 30 лет (выпуск до 1995 года). Экипажи пройдут квест по главным улицам Тольятти и финишируют в парке. Ретропикник: местные рестораторы воссоздадут кухню и атмосферу 70-80-х годов.

местные рестораторы воссоздадут кухню и атмосферу 70-80-х годов. Шоу-программа: выступления каскадеров "Тольятти-трюк" на автомобилях LADA, музыкальные коллективы и модный показ.

выступления каскадеров "Тольятти-трюк" на автомобилях LADA, музыкальные коллективы и модный показ. Детская зона: традиционные игры ("классики", "пять камушков") и творческие мастерские.

Параллельно, с 9:00 до 16:00, перед зданием заводоуправления АВТОВАЗа пройдет День открытых дверей "Машина времени". Гостям предложат экскурсии по цехам, тест-драйвы новых моделей LADA, интерактивные зоны и выступление группы ЧИЛИ в 15:00.

Чтобы связать локации, город запустит специальные автобусы между железнодорожным вокзалом, заводом и фестивальным пространством.

Развитие инфраструктуры и туристический код

Юбилей завода стал поводом для системного обновления городской среды. К 2026 году в Автозаводском районе внедрят "туристический код" центра города. Это подразумевает установку современной навигации и малых архитектурных форм.

Особое внимание уделят смотровой площадке на крыше культурного центра "Автоград", которая станет новой точкой притяжения для туристов. Также в сквере, переименованном в честь первого генерального директора завода В. Н. Полякова, установят памятник руководителю.

Экономический вес автогиганта

АВТОВАЗ остается главным налогоплательтелем и работодателем Тольятти, закрепляя за городом статус автомобильной столицы России.

Показатель Значение Доля в отгрузке продукции крупных и средних предприятий Тольятти (2025 г.) 43,2% Доля сотрудников завода и смежников в общей численности работников предприятий города более 20% Количество локализованных компонентов (вместо импортных) свыше 2000

"АВТОВАЗ — флагман отечественного автопрома, где трудится сплоченная команда профессионалов. Их работа, работа поставщиков — это около 20% промышленной продукции региона, основа нашей экономики. Автогигант демонстрирует лидерство в достижении технологического суверенитета… Со своей стороны продолжаем оказывать всестороннюю поддержку предприятию", — подчеркнул губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов