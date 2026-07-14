Огромный забор наконец исчезнет: масштабная стройка в Анапе перешла в решающую и финальную стадию

На верхней набережной в Анапе стройка вышла на финишную прямую. Участок, который свяжет Ореховую рощу с Черноморским парком, скоро откроют для прогулок. Инвестор обещает сдать объект до Нового года.

Фото: commons.wikimedia.org by Александр Байдуков, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Anapa resort. Sea view from the High shore

Сейчас там подходят к концу монолитные работы. Новая прогулочная зона будет шириной 10 метров. По замыслу она станет продолжением Белой набережной — той самой, к которой горожане уже привыкли и которую любят за простор.

Что появится на новом участке

Проект собран по понятной городской схеме. Здесь поставят балясины и фонари. Сделают широкий променад, велодорожку, зелёные зоны со скамейками и смотровые площадки. То есть не просто дорожку у моря, а цельный маршрут для прогулки, велосипеда и короткой передышки с видом на воду.

Параметр Что будет Ширина зоны 10 метров Связь маршрута От Ореховой рощи до Черноморского парка Благоустройство Променад, велодорожка, скамейки, фонари, смотровые площадки

Что обсуждали на площадке

Стройплощадку осмотрела мэр Анапы Светлана Маслова. Вместе с ней приехали заместители Сергей Донец и Виталий Лазутченко. С представителем инвестора они разобрали рабочие узлы проекта — без них такая городская линия просто не поедет.

Речь шла о подключении объекта к электро- и водоснабжению. Это нужно для освещения и полива зелени. Ещё обсудили выравнивание грунта. Для набережной это не мелочь, а база: если основание сделано плохо, весь красивый фасад быстро покажет слабые места.

Когда ждать открытия

Светлана Маслова сказала, что жители ждут это пространство и город готов помочь, чтобы стройка шла быстрее. Инвестор назвал свой срок: до наступления нового года.

Если график выдержат, Анапа получит не отдельный кусок благоустройства, а новый связный маршрут у моря. Для курорта это вещь простая и полезная: когда набережная не рвётся, город дышит ровнее.