Огромный забор наконец исчезнет: масштабная стройка в Анапе перешла в решающую и финальную стадию

На верхней набережной в Анапе стройка вышла на финишную прямую. Участок, который свяжет Ореховую рощу с Черноморским парком, скоро откроют для прогулок. Инвестор обещает сдать объект до Нового года.
Сейчас там подходят к концу монолитные работы. Новая прогулочная зона будет шириной 10 метров. По замыслу она станет продолжением Белой набережной — той самой, к которой горожане уже привыкли и которую любят за простор.
Проект собран по понятной городской схеме. Здесь поставят балясины и фонари. Сделают широкий променад, велодорожку, зелёные зоны со скамейками и смотровые площадки. То есть не просто дорожку у моря, а цельный маршрут для прогулки, велосипеда и короткой передышки с видом на воду.
|Параметр
|Что будет
|Ширина зоны
|10 метров
|Связь маршрута
|От Ореховой рощи до Черноморского парка
|Благоустройство
|Променад, велодорожка, скамейки, фонари, смотровые площадки
Стройплощадку осмотрела мэр Анапы Светлана Маслова. Вместе с ней приехали заместители Сергей Донец и Виталий Лазутченко. С представителем инвестора они разобрали рабочие узлы проекта — без них такая городская линия просто не поедет.
Речь шла о подключении объекта к электро- и водоснабжению. Это нужно для освещения и полива зелени. Ещё обсудили выравнивание грунта. Для набережной это не мелочь, а база: если основание сделано плохо, весь красивый фасад быстро покажет слабые места.
Светлана Маслова сказала, что жители ждут это пространство и город готов помочь, чтобы стройка шла быстрее. Инвестор назвал свой срок: до наступления нового года.
Если график выдержат, Анапа получит не отдельный кусок благоустройства, а новый связный маршрут у моря. Для курорта это вещь простая и полезная: когда набережная не рвётся, город дышит ровнее.
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