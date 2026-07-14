Рынок морепродуктов в шоке: Приморье и Сахалин обеспечили резкий скачок поставок за рубеж

Рыбопромышленники Приморья и Сахалина резко нарастили экспорт продукции во второй декаде июля. С 6 по 12 июля за рубеж отправили более 7,1 тысячи тонн рыбы и морепродуктов, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Россельхознадзор.
Этот объем в два с половиной раза больше, чем на предыдущей неделе. Рост поставок свидетельствует об оживлении логистики и спросе на продукцию из тихоокеанских регионов.
|Период
|Объем экспорта
|6–12 июля
|более 7,1 тыс. тонн
|Предыдущая неделя
|в 2,5 раза меньше
События в Керченском проливе и удары по ключевым терминалам перевалки создали опасный прецедент для мировых цен на базовые продукты питания.