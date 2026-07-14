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Рынок морепродуктов в шоке: Приморье и Сахалин обеспечили резкий скачок поставок за рубеж

Россия » Дальний Восток » Владивосток

Рыбопромышленники Приморья и Сахалина резко нарастили экспорт продукции во второй декаде июля. С 6 по 12 июля за рубеж отправили более 7,1 тысячи тонн рыбы и морепродуктов, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Россельхознадзор.

Свежий европейский окунь на ржавой металлической решетке
Фото: Pravda.Ru by Сергей Вьюгин is licensed under Все права защищены
Свежий европейский окунь на ржавой металлической решетке

Этот объем в два с половиной раза больше, чем на предыдущей неделе. Рост поставок свидетельствует об оживлении логистики и спросе на продукцию из тихоокеанских регионов.

Период Объем экспорта
6–12 июля более 7,1 тыс. тонн
Предыдущая неделя в 2,5 раза меньше
Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
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