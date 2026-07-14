Залповый ливень 13 июля привел к подтоплению трех участков дорог в Кировской области. За сутки на регион обрушилась месячная норма осадков, из-за чего Зоновский пруд вышел из берегов и затопил проезжую часть.
Вода перекрыла движение в следующих локациях:
Специалисты уже развернули на этих объектах дорожную технику. В областном правительстве сообщили, что проезд для транспорта на всех участках восстановили.
События в Керченском проливе и удары по ключевым терминалам перевалки создали опасный прецедент для мировых цен на базовые продукты питания.