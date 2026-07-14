Природа решила всё смыть: потоп в Кировской области парализовал движение на ключевых трассах

Залповый ливень 13 июля привел к подтоплению трех участков дорог в Кировской области. За сутки на регион обрушилась месячная норма осадков, из-за чего Зоновский пруд вышел из берегов и затопил проезжую часть.

Фото: Pravda.Ru by Федор Савченко is licensed under Все права защищены Ремонт дороги с экскаватором

Вода перекрыла движение в следующих локациях:

в поселке городского типа Фалёнки;

на 5-м километре дороги Фалёнки — Уни;

на 124-м километре трассы Киров — Кирово-Чепецк — Зуевка — Фалёнки — граница Удмуртской Республики.

Специалисты уже развернули на этих объектах дорожную технику. В областном правительстве сообщили, что проезд для транспорта на всех участках восстановили.