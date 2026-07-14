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Природа решила всё смыть: потоп в Кировской области парализовал движение на ключевых трассах

Россия » Поволжье » Киров

Залповый ливень 13 июля привел к подтоплению трех участков дорог в Кировской области. За сутки на регион обрушилась месячная норма осадков, из-за чего Зоновский пруд вышел из берегов и затопил проезжую часть.

Ремонт дороги с экскаватором
Фото: Pravda.Ru by Федор Савченко is licensed under Все права защищены
Ремонт дороги с экскаватором

Вода перекрыла движение в следующих локациях:

  • в поселке городского типа Фалёнки;
  • на 5-м километре дороги Фалёнки — Уни;
  • на 124-м километре трассы Киров — Кирово-Чепецк — Зуевка — Фалёнки — граница Удмуртской Республики.

Специалисты уже развернули на этих объектах дорожную технику. В областном правительстве сообщили, что проезд для транспорта на всех участках восстановили.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
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