Старые выплаты перестали работать: в Псковской области изменили подход к сборам в школу

Многодетные семьи Псковской области с низким доходом получат больше денег на покупку школьной формы. Сумма выплаты на одного ребенка выросла до 5 тысяч рублей. Соответствующее решение приняли депутаты Законодательного Собрания региона на внеочередной сессии.

Фото: Pravda.Ru by Нинель Андрейченко is licensed under Все права защищены Школьники в классе

Поводом для пересмотра суммы стал анализ цен на детскую одежду. Прежняя выплата в размере 3 260 рублей перестала покрывать реальную стоимость комплектов для школы и спорта. Новая мера поможет родителям подготовить детей к учебному году без чрезмерной нагрузки на семейный бюджет.

Право на помощь имеют семьи, чей среднедушевой доход ниже регионального прожиточного минимума.

Показатель Значение Новый размер выплаты на ребенка 5 000 рублей Количество получателей (детей) ~6 153 человека Количество семей ~2 937 семей Дополнительный объем финансирования 10,7 млн рублей

"Анализ средних цен на рынке детской одежды показывает, что ранее установленного размера ежегодной выплаты в 3 тысячи 260 рублей недостаточно", — сообщили в пресс-службе Законодательного Собрания Псковской области.

Ответы на популярные вопросы

Кто может рассчитывать на выплату?

Многодетные семьи, чей среднедушевой доход не превышает величину прожиточного минимума по Псковской области.

На что можно потратить эти деньги?

Средства выделяются на покупку комплекта одежды для посещения учебных занятий и спортивной формы.