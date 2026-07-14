Многодетные семьи Псковской области с низким доходом получат больше денег на покупку школьной формы. Сумма выплаты на одного ребенка выросла до 5 тысяч рублей. Соответствующее решение приняли депутаты Законодательного Собрания региона на внеочередной сессии.
Поводом для пересмотра суммы стал анализ цен на детскую одежду. Прежняя выплата в размере 3 260 рублей перестала покрывать реальную стоимость комплектов для школы и спорта. Новая мера поможет родителям подготовить детей к учебному году без чрезмерной нагрузки на семейный бюджет.
Право на помощь имеют семьи, чей среднедушевой доход ниже регионального прожиточного минимума.
|Показатель
|Значение
|Новый размер выплаты на ребенка
|5 000 рублей
|Количество получателей (детей)
|~6 153 человека
|Количество семей
|~2 937 семей
|Дополнительный объем финансирования
|10,7 млн рублей
"Анализ средних цен на рынке детской одежды показывает, что ранее установленного размера ежегодной выплаты в 3 тысячи 260 рублей недостаточно", — сообщили в пресс-службе Законодательного Собрания Псковской области.
Многодетные семьи, чей среднедушевой доход не превышает величину прожиточного минимума по Псковской области.
Средства выделяются на покупку комплекта одежды для посещения учебных занятий и спортивной формы.
События в Керченском проливе и удары по ключевым терминалам перевалки создали опасный прецедент для мировых цен на базовые продукты питания.