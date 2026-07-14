Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Цены взлетели до небес: топливный коллапс в Ростове-на-Дону обнулил запасы в резервуарах
Никакого бензина в канистры: Рубцовск перевел заправки на режим жесткой привязки к госномеру
Съешь свой SPF: какие продукты защитят вашу кожу от старения лучше любой косметики
Рынок морепродуктов в шоке: Приморье и Сахалин обеспечили резкий скачок поставок за рубеж
800 метров "в отключке": исследование показало, как экраны отвлекают водителей
Смертельная маскировка: как паразиты с огорода притворяются инсультом и вводят врачей в заблуждение
Больше мощности, меньше аппетит: что на самом деле изменилось в новых вазовских двигателях
Природа решила всё смыть: потоп в Кировской области парализовал движение на ключевых трассах
Альтернатива дениму: 8 моделей брюк, в которых вам будет комфортнее, чем в джинсах

Черная жижа вместо прибоя: Азовское море в Темрюкском районе выбросило пугающий груз на берег

Россия » Сибирь » Красноярск

На берегу Азовского моря в Темрюкском районе море вынесло не только водоросли. Участок побережья от косы Чушка до посёлка Кучугуры оказался в пятнах нефтепродуктов. Полоса загрязнения растянулась на 5-6 километров.

Кабардинка, море
Фото: Pravda.Ru by Наталья Мурзинова is licensed under All Rights Reserved
Кабардинка, море

Оперативный штаб Краснодарского края сообщил, что режим ЧС ввели на территории Запорожского сельского поселения. Беда пришла на берег, и разгребать её начали сразу.

Что нашли на берегу

На побережье обнаружили выбросы нефтепродуктов и скопление загрязнённых водорослей. Замазученный грунт уже убирают. Работа идёт на нескольких точках.

"Когда мазут или другие тяжёлые фракции выходят на берег, счёт идёт на часы. Чем быстрее убрать загрязнённый грунт и водоросли, тем меньше вред для прибрежной зоны и птиц", — объяснил в беседе с Pravda. Ru эколог Игорь Степанов.

Кто работает на месте

К уборке подключили сотрудников МЧС, администрацию, спасателей "Кубань-СПАС" и волонтёров. Всего на месте работают 69 человек. Задействовали девять единиц техники.

Для людей на берегу организовали питание и питьевую воду. Это не мелочь: такая работа тяжёлая, липкая и долгая. Берег чистят вручную и техникой, как двор после большой аварии на трубе — быстро не выходит, но бросать нельзя.

Параметр Что известно
Место Побережье Темрюкского района, от косы Чушка до Кучугур
Протяжённость Около 5-6 километров
Режим Введён режим ЧС в Запорожском сельском поселении
Силы 69 человек и 9 единиц техники
Обработка воды На водную поверхность внесли 1 тонну сорбента

Что уже сделали

Водную поверхность обработали одной тонной сорбента. Очистка берега продолжается. О сроках полного завершения работ штаб пока не сообщил.

Фон у этой истории нервный. Ранее учёные уже разбирали экологическое состояние Чёрного моря у берегов Кубани, а в судах шёл спор вокруг владельца танкера "Волгонефть-212". В регионе хватает и других сигналов: к примеру, в Славянском районе фиксировали превышение сажи в воздухе.

Читайте также

Экспертная проверка: эколог / специалист по природопользованию в субъектах РФ Игорь Степанов
Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
Сейчас читают
Забытая яма в Якутске: как русские доказали то, во что не верила вся Европа
Наука и техника
Забытая яма в Якутске: как русские доказали то, во что не верила вся Европа
Такой наглости не ожидали: Пекин выставил Москве ультиматум по стоимости важнейшего ресурса
Газ
Такой наглости не ожидали: Пекин выставил Москве ультиматум по стоимости важнейшего ресурса
Как заправить канистру, если на АЗС говорят "нет": секреты бывалых автомобилистов
Авто
Как заправить канистру, если на АЗС говорят "нет": секреты бывалых автомобилистов
Популярное
Мир остался без хлеба: удары по портам Чёрного и Азовского морей обрушили логистику зерна

События в Керченском проливе и удары по ключевым терминалам перевалки создали опасный прецедент для мировых цен на базовые продукты питания.

Мир остался без хлеба: удары по портам Чёрного и Азовского морей обрушили логистику зерна
Топливный удар по регионам: поставщики отвернулись от госзакупок, бюджеты готовятся к новым расходам
Топливный удар по регионам: поставщики отвернулись от госзакупок, бюджеты готовятся к новым расходам
Как заправить канистру, если на АЗС говорят "нет": секреты бывалых автомобилистов
Эпоха чугунных двигателей ушла в прошлое: конструкторы ограничили срок службы современных машин
Секретный план Макрона: коалиция на границах Украины готова к действиям Любовь Степушова Восточная шкатулка: Эрдоган предложил главам Евросоюза сыграть в "русскую рулетку"? Андрей Николаев Долгожданная премьера о судьбах отцов и детей: социальные сети обеспечили неожиданный успех Анжела Якубовская
Международная федерация настольного тенниса ITTF оригинально отменила санкции против спортсменов из России
Смены покидали цеха в знак протеста: в ситуацию на заводе Владимирский стандарт вмешалась прокуратура
Очереди на АЗС начали исчезать: что изменилось с бензином в Кировской области
Очереди на АЗС начали исчезать: что изменилось с бензином в Кировской области
Последние материалы
Сладкие цены за отели-призраки: как фейковые сайты лишают туристов денег и броней
Верховный Суд вынес суровый вердикт: обгон по правилам обернулся массовым изъятием прав
Дом мечты заканчивается банкротством: рынок ИЖС напугал российских покупателей
Соцсети знают слабые места подростков: вербовщикам хотят перекрыть доступ к детской аудитории
Не бойтесь быть "плохим": как поставить точку в отношениях, которые больше не радуют
Азарту не место в серьёзных приложениях: ЦБ готовит удар по манипуляциям в финтехе
Россия забрала автора BMW X5 и X6: один человек может изменить будущее отечественного автопрома
Больше никаких прогулок по перрону: в Перми устранили дефекты, заблокировавшие доступ в самолет
Сон становится глубже без таблеток: правильный ужин помогает организму отключиться вовремя
Такой наглости не ожидали: Пекин выставил Москве ультиматум по стоимости важнейшего ресурса
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.