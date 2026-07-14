Черная жижа вместо прибоя: Азовское море в Темрюкском районе выбросило пугающий груз на берег

На берегу Азовского моря в Темрюкском районе море вынесло не только водоросли. Участок побережья от косы Чушка до посёлка Кучугуры оказался в пятнах нефтепродуктов. Полоса загрязнения растянулась на 5-6 километров.

Фото: Pravda.Ru by Наталья Мурзинова is licensed under All Rights Reserved Кабардинка, море

Оперативный штаб Краснодарского края сообщил, что режим ЧС ввели на территории Запорожского сельского поселения. Беда пришла на берег, и разгребать её начали сразу.

Что нашли на берегу

На побережье обнаружили выбросы нефтепродуктов и скопление загрязнённых водорослей. Замазученный грунт уже убирают. Работа идёт на нескольких точках.

"Когда мазут или другие тяжёлые фракции выходят на берег, счёт идёт на часы. Чем быстрее убрать загрязнённый грунт и водоросли, тем меньше вред для прибрежной зоны и птиц", — объяснил в беседе с Pravda. Ru эколог Игорь Степанов.

Кто работает на месте

К уборке подключили сотрудников МЧС, администрацию, спасателей "Кубань-СПАС" и волонтёров. Всего на месте работают 69 человек. Задействовали девять единиц техники.

Для людей на берегу организовали питание и питьевую воду. Это не мелочь: такая работа тяжёлая, липкая и долгая. Берег чистят вручную и техникой, как двор после большой аварии на трубе — быстро не выходит, но бросать нельзя.

Параметр Что известно Место Побережье Темрюкского района, от косы Чушка до Кучугур Протяжённость Около 5-6 километров Режим Введён режим ЧС в Запорожском сельском поселении Силы 69 человек и 9 единиц техники Обработка воды На водную поверхность внесли 1 тонну сорбента

Что уже сделали

Водную поверхность обработали одной тонной сорбента. Очистка берега продолжается. О сроках полного завершения работ штаб пока не сообщил.

Фон у этой истории нервный. Ранее учёные уже разбирали экологическое состояние Чёрного моря у берегов Кубани, а в судах шёл спор вокруг владельца танкера "Волгонефть-212". В регионе хватает и других сигналов: к примеру, в Славянском районе фиксировали превышение сажи в воздухе.

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