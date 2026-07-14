Дома лекарства просто испортятся: в Крыму создали условия, которые спасут жизненно важные препараты

Жители Крыма могут временно хранить термолабильные лекарства в местных медицинских учреждениях. Эта мера введена из-за перебоев с электричеством, которые делают невозможным соблюдение температурного режима дома.

Фото: Pravda.Ru by Анна Маляева is licensed under publiс domain Хранение лекарств в холодильнике

О решении сообщил министр здравоохранения Крыма Алексей Натаров в своем Telegram-канале. В больницах и поликлиниках региона обязались создать условия для сохранения свойств препаратов и гарантировать их сохранность.

"Привезти препарат в медучреждение следует в термосумке или сумке-холодильнике, чтобы избежать перегрева в пути. Лекарство также должно храниться в оригинальной упаковке вместе с инструкцией к нему", — пояснил Алексей Натаров.

Ответы на популярные вопросы

Как доставить лекарство в больницу?

Используйте термосумку или сумку-холодильник. Это исключит риск порчи препарата из-за жары во время транспортировки.

В каком виде принимать препараты на хранение?

Медикаменты должны быть в заводской упаковке. Обязательно приложите инструкцию к каждому средству.

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эксперт по ЖКХ и тарифам эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех