Город задыхался от старых труб: в Видном запустили процесс, который спасет экологию района

В Ленинском городском округе строят напорный канализационный трубопровод длиной 2,5 километра. Новая линия свяжет главную насосную станцию в Видном с сетями Мособлводоканала на 29-м километре МКАД.

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Для жителей это означает более надежный отвод сточных вод и снижение риска аварий на сетях. Мощности нового канала хватит, чтобы поддержать экологию района и дать возможность застраивать или развивать прилегающие территории без риска перегрузить канализацию.

"С начала года более надежное водоотведение и водоснабжение почувствовали на себе более 35 тысяч человек — модернизировано почти 5,5 километра сетей, 11 водозаборных узлов и станций водоочистки. До конца года мы планируем завершить работы еще на 79 объектах, что позволит улучшить качество коммунальных услуг для более 200 тысяч жителей", — сообщил глава МинЖКХ Подмосковья Кирилл Григорьев.

Работы по прокладке трубопровода начались в 2024 году. Сейчас объект готов почти на 70%. На стройплощадке ежедневно задействованы 39 рабочих и 10 единиц спецтехники.

Показатель Значение Длина нового трубопровода 2,5 км Текущая готовность объекта ~70% Ожидаемый охват жителей до конца года более 200 тысяч человек

Проект реализуют по программе МинЖКХ Подмосковья. Цель работ — обновить изношенные инженерные сети и снизить затраты энергии на их эксплуатацию.

Экспертная проверка:

эксперт по ЖКХ и тарифам эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех