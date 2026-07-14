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Город задыхался от старых труб: в Видном запустили процесс, который спасет экологию района

Россия » Центр » Московская область

В Ленинском городском округе строят напорный канализационный трубопровод длиной 2,5 километра. Новая линия свяжет главную насосную станцию в Видном с сетями Мособлводоканала на 29-м километре МКАД.

Рабочий в канализационном коллекторе
Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Рабочий в канализационном коллекторе

Для жителей это означает более надежный отвод сточных вод и снижение риска аварий на сетях. Мощности нового канала хватит, чтобы поддержать экологию района и дать возможность застраивать или развивать прилегающие территории без риска перегрузить канализацию.

"С начала года более надежное водоотведение и водоснабжение почувствовали на себе более 35 тысяч человек — модернизировано почти 5,5 километра сетей, 11 водозаборных узлов и станций водоочистки. До конца года мы планируем завершить работы еще на 79 объектах, что позволит улучшить качество коммунальных услуг для более 200 тысяч жителей", — сообщил глава МинЖКХ Подмосковья Кирилл Григорьев.

Работы по прокладке трубопровода начались в 2024 году. Сейчас объект готов почти на 70%. На стройплощадке ежедневно задействованы 39 рабочих и 10 единиц спецтехники.

Показатель Значение
Длина нового трубопровода 2,5 км
Текущая готовность объекта ~70%
Ожидаемый охват жителей до конца года более 200 тысяч человек

Проект реализуют по программе МинЖКХ Подмосковья. Цель работ — обновить изношенные инженерные сети и снизить затраты энергии на их эксплуатацию.

Экспертная проверка:
эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех
Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
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