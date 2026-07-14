Больше никаких прогулок по перрону: в Перми устранили дефекты, заблокировавшие доступ в самолет

Инфраструктуру аэропорта "Большое Савино" в Перми приведут в порядок к осени этого года. Работы необходимы для того, чтобы снова запустить телетрапы, которые простаивали несколько лет.
Министр транспорта Пермского края Сергей Вешняков в эфире радио "КП-Пермь" сообщил, что объект могут сдать раньше срока — уже в сентябре.
Сейчас на территории аэропорта асфальтируют перрон и пути руления. В стройке задействовали более 100 рабочих и 50 единиц спецтехники.
"Рассматривается возможность досрочного запуска объекта", — сообщил Сергей Вешняков.
Первые пять телетрапов (два боковых и один центральный) запустили в январе 2021 года. Однако оборудование проработало всего два месяца. Эксплуатацию пришлось остановить из-за дефектов бетонного покрытия: выяснилось, что основание требует полной переделки.
|Параметр
|Данные
|Срок завершения работ
|Осень 2024 года (возможен запуск в сентябре)
|Ресурсы на объекте
|100+ человек, 50+ единиц техники
|Причина простоя
|Необходимость переделки бетонного покрытия
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