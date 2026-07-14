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Больше никаких прогулок по перрону: в Перми устранили дефекты, заблокировавшие доступ в самолет

Россия » Поволжье » Пермь

Инфраструктуру аэропорта "Большое Савино" в Перми приведут в порядок к осени этого года. Работы необходимы для того, чтобы снова запустить телетрапы, которые простаивали несколько лет.

Самолёт Airbus A330 на аэродромной стоянке с подключённым трапом
Фото: Pravda.Ru by Оксана Лазаренко is licensed under Все права защищены
Самолёт Airbus A330 на аэродромной стоянке с подключённым трапом

Министр транспорта Пермского края Сергей Вешняков в эфире радио "КП-Пермь" сообщил, что объект могут сдать раньше срока — уже в сентябре.

Сейчас на территории аэропорта асфальтируют перрон и пути руления. В стройке задействовали более 100 рабочих и 50 единиц спецтехники.

"Рассматривается возможность досрочного запуска объекта", — сообщил Сергей Вешняков.

Почему телетрапы не работали

Первые пять телетрапов (два боковых и один центральный) запустили в январе 2021 года. Однако оборудование проработало всего два месяца. Эксплуатацию пришлось остановить из-за дефектов бетонного покрытия: выяснилось, что основание требует полной переделки.

Параметр Данные
Срок завершения работ Осень 2024 года (возможен запуск в сентябре)
Ресурсы на объекте 100+ человек, 50+ единиц техники
Причина простоя Необходимость переделки бетонного покрытия
Автор Марина Лебедева
Марина Лебедева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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