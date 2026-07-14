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Природа нанесла удар по Бурятии: вода уничтожила трассу, без которой север рискует остаться изолированным

Россия » Сибирь » Улан-Удэ

Сильные ливни парализовали транспортное сообщение в северных районах Бурятии. Потоки воды буквально стерли с карты несколько участков трассы Северобайкальск — Новый Уоян — Таксимо. В Муйском округе из-за разгула стихии ввели режим повышенной готовности.

Последствия наводнения в городе
Фото: pixabay.com by Pixabay, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Последствия наводнения в городе

Водная блокада северных районов

Дорожное полотно на стратегически важном направлении не выдержало натиска осадков. Движение транспорта полностью остановлено. Дорожники дежурят у размытых участков, но техника простаивает: небо плотно затянуто тучами, и дождь продолжает заливать траншеи, в которые превратилась дорога. Пока вода не спадет, засыпать прораны и восстанавливать проезд бессмысленно — грунт моментально превращается в кашу.

Паводковая ситуация в республике традиционно сложная. Напомним, ранее специалисты фиксировали напряженную динамику на гидропостах, что уже требовало превентивных мер. Теперь же природа ударила по дорожной сети, отрезав поселки от снабжения.

"Нынешние аномалии в Бурятии — это следствие резких температурных контрастов. Когда на разогретую почву обрушиваются тропические по интенсивности ливни, ливневая канализация и водоотводные канавы на трассах просто не справляются с объемом. Мы видим классический пример того, как изменение климата проверяет на прочность региональную инфраструктуру, созданную под другие нормы осадков", — объяснил в беседе с Pravda.Ru климатолог Павел Лебедев.

Инфраструктурный вызов

Подобные ЧП в восточной части страны становятся системными. В Магаданской области на трассе "Колыма" в грязевом плену оказались десятки фур, а в Якутии дорога начала уходить под землю. В Бурятии проблемы с покрытием выявляли и во время инспекций руководства региона, где работа подрядчиков подвергалась жесткой критике.

Локация Текущая ситуация
Муйский округ Режим повышенной готовности, трасса перекрыта
Участок Новый Уоян — Таксимо Глубокие размывы, проезд невозможен
Федеральная трасса "Колыма" Размягчение грунта, заторы из большегрузов

"Для северных территорий размыв единственной дороги — это всегда угроза продовольственной безопасности. Ремонт обойдется бюджету в разы дороже планового обслуживания из-за необходимости срочной переброски инертных материалов и техники. Региону придется пересматривать резервные фонды, чтобы оперативно восстановить логистические цепочки", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Ответы на популярные вопросы

Когда откроют движение?

Точные сроки зависят от прекращения осадков. По прогнозам, дорожники смогут начать засыпку в течение 48 часов после окончания ливня.

Как доставляются продукты в отрезанные поселки?

Власти формируют запасы первой необходимости. При длительной блокировке рассматривается возможность привлечения высокопроходимой техники или авиации.

Будут ли выплаты пострадавшим?

Режим повышенной готовности позволяет задействовать финансовые резервы округа для ликвидации последствий, но компенсации частным лицам предусмотрены только при подтоплении жилья.

Почему дорогу размыло так быстро?

Причиной стал перебор критической массы воды в почве и отсутствие достаточного количества водопропускных труб на данном конкретном рельефе.

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Экспертная проверка: климатолог Павел Лебедев, региональный экономист Валерий Козлов
Автор Кирилл Казаков
Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.
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