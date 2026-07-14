Сотни безработных внезапно обрели стабильность: Кировская область показала неожиданный рывок в статистике

Около 14 тысяч человек по всей России нашли работу в первые две недели после федерального этапа Всероссийской ярмарки трудоустройства. Кировская область вошла в десятку лучших регионов страны по количеству трудоустроенных граждан.

Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены Деловая встреча в офисе

В конце июня прошел федеральный этап ярмарки "Работа России. Время возможностей", в котором приняли участие порядка 2 тысяч жителей Кировской области.

"Собеседования прошли на 58 площадках в Кирове и районах области. В результате более 460 человек, а это каждый четвертый соискатель, вышли на работу в первые недели после мероприятия. Всего по итогам регионального и федерального этапов работу нашли более 1,1 тысячи граждан", — сообщила начальник управления труда и занятости Кировской области Ольга Рысева.

Показатель Значение по Кировской области Участники федерального этапа ~ 2 000 человек Трудоустроенные сразу после ярмарки 460+ человек Общее число нашедших работу (2 этапа) 1 100+ человек

Жители региона могут получить консультации по поиску работы, изучить вакансии или записаться на переобучение по нацпроекту "Кадры" в любом Кадровом центре "Работа России" Кировской области.

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региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов