Сотни безработных внезапно обрели стабильность: Кировская область показала неожиданный рывок в статистике

Около 14 тысяч человек по всей России нашли работу в первые две недели после федерального этапа Всероссийской ярмарки трудоустройства. Кировская область вошла в десятку лучших регионов страны по количеству трудоустроенных граждан.
В конце июня прошел федеральный этап ярмарки "Работа России. Время возможностей", в котором приняли участие порядка 2 тысяч жителей Кировской области.
"Собеседования прошли на 58 площадках в Кирове и районах области. В результате более 460 человек, а это каждый четвертый соискатель, вышли на работу в первые недели после мероприятия. Всего по итогам регионального и федерального этапов работу нашли более 1,1 тысячи граждан", — сообщила начальник управления труда и занятости Кировской области Ольга Рысева.
|Показатель
|Значение по Кировской области
|Участники федерального этапа
|~ 2 000 человек
|Трудоустроенные сразу после ярмарки
|460+ человек
|Общее число нашедших работу (2 этапа)
|1 100+ человек
Жители региона могут получить консультации по поиску работы, изучить вакансии или записаться на переобучение по нацпроекту "Кадры" в любом Кадровом центре "Работа России" Кировской области.
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