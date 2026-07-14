Стены растут с бешеной скоростью: Курская область зафиксировала аномальный скачок застройки

Жители Курской области стали строить дома почти в два раза активнее. За первую половину 2026 года количество возведенного жилья в регионе выросло на 70,1%.
Всего за этот период ввели в эксплуатацию 2765 квартир общей площадью 279,6 тысяч квадратных метров. Основной объем работ взяли на себя сами люди: за счет собственных накоплений и кредитов жители построили 1009 домов. Это 190,2 тысячи квадратных метров, что составляет 68% от всего ввода жилья в области.
|Район / Город
|Площадь ввода жилья (кв. м)
|Курск
|118,7 тыс.
|Курский район
|82,1 тыс.
|Железногорский район
|14,8 тыс.
Новые дома появились в каждом муниципальном районе и городе области. При этом почти половина всего объема строительства (45,6%) пришлась на сельскую местность. Это говорит о том, что люди стремятся развивать свои хозяйства и закрепляться в селах, создавая условия для жизни своих семей.
"Сами жители за счет собственных и заемных средств построили 1009 жилых домов общей площадью 190,2 тысяч квадратных метров или 68,0% от общего ввода жилья по Курской области", — уточнили в Курскстате.
Рост частного строительства влияет на развитие местных сообществ: больше жилья означает приток или сохранение населения в малых городах и селах, что дает работу местным строителям, поставщикам материалов и специалистам по благоустройству.
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