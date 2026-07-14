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Ленинградская область поставила чиновников в одну очередь с водителями: Дрозденко отменил привилегии

Россия » Северо-Запад » Санкт-Петербург

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко перевел служебный транспорт региона на жесткий режим экономии. Теперь чиновники будут заправляться по тем же правилам, что и рядовые автомобилисты. Никаких привилегий у "мигалок" в вопросе доступа к топливу не осталось.

Мигалка
Фото: commons.wikimedia.org by Remigiusz Józefowicz, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/
Мигалка

Топливный ценз для кабинетов

Глава региона распорядился уравнять бюрократический аппарат с народом. Дрозденко подчеркнул, что лимиты на заправку должны быть едиными для всех. Это решение ставит точку в спорах о "спецснабжении" административного ресурса в условиях временных ограничений на отпуск топлива в тару.

"Резонансные решения по бюджетам всегда начинаются с оптимизации текущих расходов. Уравнивание чиновников и граждан в потреблении ресурсов — это не только политический жест, но и способ дисциплинировать государственные траты в условиях дефицита логистических мощностей. Экономия на заправках позволит перенаправить высвободившиеся средства на более приоритетные социальные статьи", — объяснил в беседе с Pravda.Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Экономика канистр и видеосвязи

Ранее власти региона пошли навстречу дачникам и аграриям. После обращения правительства к нефтяным компаниям жителям разрешили заправлять в канистры по 10 литров бензина. Для госслужащих таких поблажек не предусмотрено. Губернатор иронично заметил, что если лимит на поездки будет исчерпан, госслужащим придется активнее использовать видеосвязь. 

Параметр Условие
Лимит для жителей До 10 литров в тару
Лимит для чиновников Аналогичный гражданскому
Альтернатива выездам Видеоконференцсвязь (ВКС)

Подобный "коммунальный" подход к управлению регионом напоминает тактику бережливого производства. Если инфраструктура испытывает нагрузку, первой под нож идет избыточная мобильность аппарата. Это особенно актуально, когда регион восстанавливается после аномального шторма, создавшего временные трудности в логистике.

"В условиях, когда муниципальные нормативы требуют жесткой экономии, административные ограничения становятся нормой. Чиновники должны понимать, что их служебная деятельность не приоритетнее нужд частных домохозяйств. Это хороший пример профилактики возможных административных споров вокруг привилегированного положения власти", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru юрист Светлана Фёдорова.

Ответы на популярные вопросы

Остались ли у чиновников топливные карты?

Да, карты остаются техническим средством оплаты, но объемы отпуска топлива по ним теперь жестко ограничены по аналогии с розничными продажами населению.

Зачем ввели лимит на заправку в канистры?

Это временная мера для предотвращения ажиотажного спроса и создания искусственного дефицита, чтобы топлива хватило всем автомобилистам региона.

Как чиновники будут ездить в удаленные районы?

Для контроля ситуации на местах губернатор рекомендовал использовать системы видеосвязи, которые полностью заменяют личное присутствие без ущерба для рабочих процессов.

Кто следит за соблюдением распоряжения?

Контроль возложен на профильные комитеты областного правительства и руководство автотранспортных предприятий, обслуживающих администрацию.

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Автор Кирилл Казаков
Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.
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