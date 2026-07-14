Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Фанерный фантом над московской брусчаткой: как ученые спасали главный советский символ от гибели
Российскую семью оставили в Риме: Turkish Airlines потребовала почти 100 тысяч за билет ребенку
Россиян в Куангнинь заманивают жёстко: буддизм, трекинг и пляж на острове космонавта
Военные риски на море превращаются в магазинную наценку: платить придется каждому покупателю
Ленинградская область поставила чиновников в одну очередь с водителями: Дрозденко отменил привилегии
Сотни безработных внезапно обрели стабильность: Кировская область показала неожиданный рывок в статистике
Стены растут с бешеной скоростью: Курская область зафиксировала аномальный скачок застройки
Россиянам доказали рост уровня жизни: главный дефицит не продается ни в одном магазине страны
Стихия выйдет из-под контроля: Кировская область рискует столкнуться с серьезными разрушениями

Миллиарды долгов в Ростове-на-Дону: финансовый крах нефтяного гиганта парализовал логистику Юга России

Россия » Юг » Ростов-на-Дону

Арбитражный суд ввел процедуру наблюдения в отношении ООО «Актив групп», владеющего одним из крупнейших нефтехранилищ Ростова-на-Дону. Компания накопила долги на сумму 3,4 млрд рублей перед нефтяными компаниями и государственными структурами.

Длинная очередь грузовиков и автомобилей на заправке
Фото: Pravda.Ru by Петр Ермилин is licensed under Все права защищены
Длинная очередь грузовиков и автомобилей на заправке

Решение суда означает начало процесса банкротства. Процедура наблюдения позволяет оценить имущество предприятия и определить, как будут распределяться активы между кредиторами. В этот период финансовая деятельность должника ограничивается, чтобы предотвратить дальнейший вывод средств.

Кризис на объекте стал заметен еще в начале года, когда из-за неплатежей прекратились поставки нефти. Остановка работы хранилища ударила по региональной логистике, так как объект является важным звеном в цепочке транспортировки топлива на Юге России.

Показатель Значение
Общая сумма задолженности 3,4 млрд рублей
Статус предприятия Процедура наблюдения (банкротство)
Основные кредиторы Нефтяные компании, госорганы

Администрация Ростова-на-Дону следит за развитием ситуации. Городские власти пытаются найти способ сохранить объект, включая поиск новых инвесторов, которые могли бы выкупить хранилище и восстановить его работу.

"Процедура наблюдения позволяет остановить действия должника и начать процесс восстановления его финансовой деятельности", — зафиксировал суд в своем решении.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов
Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Дорожки вместо компоста: радикальный метод обновления почвы без лопаты и прополки
Садоводство, цветоводство
Дорожки вместо компоста: радикальный метод обновления почвы без лопаты и прополки
Международная федерация настольного тенниса ITTF оригинально отменила санкции против спортсменов из России
Новости спорта
Международная федерация настольного тенниса ITTF оригинально отменила санкции против спортсменов из России
Дом, в котором всё на своих местах: как организовать пространство с помощью шкафов нового типа
Недвижимость
Дом, в котором всё на своих местах: как организовать пространство с помощью шкафов нового типа
Популярное
Мир остался без хлеба: удары по портам Чёрного и Азовского морей обрушили логистику зерна

События в Керченском проливе и удары по ключевым терминалам перевалки создали опасный прецедент для мировых цен на базовые продукты питания.

Мир остался без хлеба: удары по портам Чёрного и Азовского морей обрушили логистику зерна
Топливный удар по регионам: поставщики отвернулись от госзакупок, бюджеты готовятся к новым расходам
Топливный удар по регионам: поставщики отвернулись от госзакупок, бюджеты готовятся к новым расходам
Как заправить канистру, если на АЗС говорят "нет": секреты бывалых автомобилистов
Международная федерация настольного тенниса ITTF оригинально отменила санкции против спортсменов из России
Секретный план Макрона: коалиция на границах Украины готова к действиям Любовь Степушова Восточная шкатулка: Эрдоган предложил главам Евросоюза сыграть в "русскую рулетку"? Андрей Николаев Долгожданная премьера о судьбах отцов и детей: социальные сети обеспечили неожиданный успех Анжела Якубовская
Эпоха чугунных двигателей ушла в прошлое: конструкторы ограничили срок службы современных машин
Смены покидали цеха в знак протеста: в ситуацию на заводе Владимирский стандарт вмешалась прокуратура
Очереди на АЗС начали исчезать: что изменилось с бензином в Кировской области
Очереди на АЗС начали исчезать: что изменилось с бензином в Кировской области
Последние материалы
Красота в каждом движении: как полюбить тренировки, когда они приносят мгновенный результат
Будапешт раскачивают перед новым решением ЕС: за кадровой борьбой проступил украинский след
Пять лет тишины в Китае закончились чудом: жена нашла необычный способ разбудить мужа из комы
Последний нефтяной щит Америки рухнул: Трамп оказался перед мировым энергетическим штормом
Нижегородская область против "золотого" бензина: ФАС взялась за АЗС после шокирующего ценника
Лысина годами водила всех за нос: учёные нашли настоящего виновника потери волос
Кожа покроется жуткими пятнами: любимый летний перекус спровоцировал резкую реакцию на солнце
12 тысяч лет под землёй: в Приморье нашли останки человека, которых здесь ещё не было
Там, где вязли фуры, появились деньги: дорогу в Забайкалье восстановят за дополнительные 60 миллионов
Города получили нового врага: мутировавшие мыши переживают даже сильнейшие яды
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.