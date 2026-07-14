Миллиарды долгов в Ростове-на-Дону: финансовый крах нефтяного гиганта парализовал логистику Юга России

Арбитражный суд ввел процедуру наблюдения в отношении ООО «Актив групп», владеющего одним из крупнейших нефтехранилищ Ростова-на-Дону. Компания накопила долги на сумму 3,4 млрд рублей перед нефтяными компаниями и государственными структурами.
Решение суда означает начало процесса банкротства. Процедура наблюдения позволяет оценить имущество предприятия и определить, как будут распределяться активы между кредиторами. В этот период финансовая деятельность должника ограничивается, чтобы предотвратить дальнейший вывод средств.
Кризис на объекте стал заметен еще в начале года, когда из-за неплатежей прекратились поставки нефти. Остановка работы хранилища ударила по региональной логистике, так как объект является важным звеном в цепочке транспортировки топлива на Юге России.
|Показатель
|Значение
|Общая сумма задолженности
|3,4 млрд рублей
|Статус предприятия
|Процедура наблюдения (банкротство)
|Основные кредиторы
|Нефтяные компании, госорганы
Администрация Ростова-на-Дону следит за развитием ситуации. Городские власти пытаются найти способ сохранить объект, включая поиск новых инвесторов, которые могли бы выкупить хранилище и восстановить его работу.
"Процедура наблюдения позволяет остановить действия должника и начать процесс восстановления его финансовой деятельности", — зафиксировал суд в своем решении.
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