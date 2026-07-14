Стихия выйдет из-под контроля: Кировская область рискует столкнуться с серьезными разрушениями

МЧС предупреждает жителей Кировской области о надвигающемся шторме. Опасные погодные явления ожидаются во второй половине вторника, 14 июля, и в течение среды, 15 июля.
Синоптики прогнозируют ливни и интенсивные осадки в нескольких районах региона. Возможен град и шквальный ветер, порывы которого достигнут 22 метров в секунду. Ночью и утром в населенных пунктах местами установится густой туман, который снизит видимость до 500 метров.
Спасатели рекомендуют кировчанам по возможности остаться дома. Если вы оказались на улице во время стихии, соблюдайте меры безопасности:
Нестабильная погода связана с прохождением через регион холодного фронта. По предварительным прогнозам, погодные аномалии могут повториться и в начале августа.
События в Керченском проливе и удары по ключевым терминалам перевалки создали опасный прецедент для мировых цен на базовые продукты питания.