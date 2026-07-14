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Стихия выйдет из-под контроля: Кировская область рискует столкнуться с серьезными разрушениями

Россия » Поволжье » Киров

МЧС предупреждает жителей Кировской области о надвигающемся шторме. Опасные погодные явления ожидаются во второй половине вторника, 14 июля, и в течение среды, 15 июля.

Городской дождь
Фото: Pravda.Ru by Федор Савченко is licensed under Все права защищены
Городской дождь

Синоптики прогнозируют ливни и интенсивные осадки в нескольких районах региона. Возможен град и шквальный ветер, порывы которого достигнут 22 метров в секунду. Ночью и утром в населенных пунктах местами установится густой туман, который снизит видимость до 500 метров.

Спасатели рекомендуют кировчанам по возможности остаться дома. Если вы оказались на улице во время стихии, соблюдайте меры безопасности:

  • не прячьтесь под высокими деревьями и хлипкими конструкциями;
  • спуститесь с возвышенностей;
  • при отсутствии укрытия присядьте в сухую яму или лягте на землю.

Нестабильная погода связана с прохождением через регион холодного фронта. По предварительным прогнозам, погодные аномалии могут повториться и в начале августа.

Экспертная проверка:
климатолог / синоптик Павел Лебедев
Автор Марина Лебедева
Марина Лебедева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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