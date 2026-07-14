12 тысяч лет под землёй: в Приморье нашли останки человека, которых здесь ещё не было

Археологи обнаружили в Приморском крае останки человека, которые меняют представление о заселении Дальнего Востока. Фрагмент челюсти, найденный в пещере Ханкайская-1, оказался вдвое старше всех предыдущих находок в этом регионе. Радиоуглеродный анализ подтвердил возраст в 12 тысяч лет. Ученые получили редкий шанс изучить ДНК людей, живших на стыке эпох. Исследование проливает свет на древние торговые пути и миграции охотников каменного века.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Археологическая находка — древний череп

Взлом ледникового периода

Находка в Спасском районе стала громом среди ясного неба для науки. Раньше рекордом считались кости из пещеры Чертовы Ворота возрастом 6,5 тысяч лет. Новая находка отодвигает границу присутствия человека в регионе сразу на 6 тысячелетий назад. Это финал верхнего палеолита — время, когда природа только начинала приходить в себя после ледников.

"Сохранность органики в Приморье обычно нулевая из-за агрессивной кислой почвы и влажности. То, что челюсть уцелела за 12 тысяч лет, — настоящая статистическая аномалия", — объяснил специально для Pravda.Ru ученый-физик Дмитрий Лапшин.

Кости лежали в пещере Ханкайская-1 прямо у входа. Специфический микроклимат каменного мешка законсервировал фрагмент скелета. Вместе с челюстью в слое земли нашли острые сколы вулканического стекла. Эти инструменты говорят о том, что пещера служила домом для опытных мастеров по камню.

Вулканы и торговые сети

Археологи обратили внимание на зеленый обсидиан — редкий материал для выделки ножей и наконечников стрел. Ближайшее месторождение такого стекла находится в 250 километрах от пещеры. Это значит, что люди палеолита не сидели на месте. Либо они совершали марш-броски на огромные расстояния, либо обменивались товаром с другими группами.

"Такие находки доказывают наличие логистики еще до появления колеса. Люди преодолевали сотни километров ради качественного сырья", — отметил в беседе с Pravda.Ru геолог Алексей Трофимов.

Слои земли в пещере напоминают слоеный пирог. Люди возвращались сюда снова и снова на протяжении тысяч лет. Но именно нижний горизонт с челюстью стал самым ценным для науки. Здесь зафиксированы следы жизни, которая кипела в тот момент, когда мамонты еще не успели окончательно исчезнуть с лица земли.

Карты миграций в зубах

Нижняя челюсть сохранила два коренных зуба. Для палеогенетиков это основной источник данных. Сейчас эксперты пытаются вытянуть из останков информацию о предках этого человека. Это позволит понять, откуда пришли первые колонисты Дальнего Востока и кем они приходятся современным жителям региона.

Место находки Возраст (лет) Пещера Ханкайская-1 12 000 Пещера Чертовы Ворота 6 500 Стоянка Сунгирь 30 000 Село Костенки 45 000

"Каждый такой фрагмент — это жесткий диск с данными о прошлом. Если ДНК сохранилась, мы перепишем историю заселения Азии", — подчеркнул эксперт Pravda.Ru археолог Павел Синицын.

Схожие открытия по всей России дополняют общую картину. В Воронежской области находят фигурки Венер, на Алтае — следы неизвестных ранее видов людей, а в Подмосковье — статуэтки бизонов. Дальневосточная находка заполняет пустоту на карте, где органические следы раньше считались навеки утраченными.

Ответы на популярные вопросы

Почему эта находка важна?

Она доказывает, что люди жили в Приморье гораздо дольше, чем считалось ранее. Это древнейшие человеческие кости на всем российском Дальнем Востоке за всю историю раскопок.

Зачем ученым нужны зубы?

Эмаль и ткани зуба лучше всего защищают ДНК от разрушения. Из них можно узнать о рационе, болезнях и родственных связях человека, жившего тысячи лет назад.

Откуда в пещере взялось вулканическое стекло?

Древние люди либо ходили за ним в горы, либо меняли его у соседей. Это признак развитых отношений между общинами на огромной территории.

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