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Нижегородская область против "золотого" бензина: ФАС взялась за АЗС после шокирующего ценника

Россия » Поволжье » Новости Нижнего Новгорода

Нижегородское антимонопольное ведомство перешло к решительным мерам против владельцев частных автозаправочных станций, установивших аномальные ценники на горючее. Поводом для проверки стали многочисленные жалобы автомобилистов на сеть ESCO, где стоимость литра топлива взлетела до отметок, кратно превышающих среднерыночные показатели.

Заправка
Фото: Designed by Freepik by prostooleh, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Заправка

Ценовое ралли на нижегородских улицах

Эпицентром скандала стала АЗС на улице Станиславского в Нижнем Новгороде. На табло станции зафиксировали цену в 199 рублей за один литр бензина марки АИ-95. Другие виды топлива также продавались по завышенной "диете": ценники варьировались в диапазоне 139-149 рублей. Ситуация выглядит особенно острой на фоне того, что в соседних регионах, например, когда возник дефицит топлива, власти старались удерживать логистическое плечо без таких шоковых скачков.

"Такие ценники — это не просто жадность, а попытка сыграть на временных трудностях с логистикой. Когда бизнес видит ажиотаж, у некоторых предпринимателей отказывают тормоза. Мы видим аналогичные попытки манипулировать рынком, когда вводятся жесткие лимиты на заправку, но прямой взлет цены в четыре раза — это уже выход за рамки правового поля", — объяснил в беседе с Pravda.Ru специалист по ЖКХ и тарифам Евгений Блех.

Реакция регулятора и санкции

Управление ФАС установило, что заправками управляет индивидуальный предприниматель. Выяснилось, что бизнесмен также оперирует объектами по франшизе известного бренда, где стоимость литра тоже выходила за рамки приличия. В итоге антимонопольщики вынесли предостережение о недопустимости нарушения Закона о защите конкуренции. Если коммерсант не приведет ценники в соответствие с реальностью, ему грозят оборотные штрафы, которые могут "съесть" всю полученную сверхприбыль.

Параметр Ситуация на АЗС ESCO
Максимальная цена (АИ-95) 199 рублей за литр
Средняя цена по области 55-60 рублей за литр
Статус проверки Выдано предостережение УФАС

Рыночные механизмы и прогнозы

Эксперты полагают, что подобные инциденты — это "проверка на прочность" региональной системы контроля. В то время как бюджет выделяет миллионы на дороги, создавая инфраструктуру для комфортных поездок, ценовые аномалии на заправках блокируют эффект от этих инвестиций. Жители региона уже привыкли к временным трудностям, будь то ремонт путей или пауза в работе переправы, но спекулятивный рост цен вызывает самую жесткую реакцию общества.

"Региональный рынок сейчас находится под давлением из-за перестройки логистических цепочек. Инвестиции в топливный сектор должны быть защищены от таких репутационных ударов. Если один игрок задирает планку до небес, это провоцирует цепную реакцию и социальную напряженность, что недопустимо для стабильного социально-экономического развития", — констатировал в беседе с Pravda.Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Ответы на популярные вопросы

Законно ли устанавливать цену в 199 рублей?

В России свободное ценообразование, но оно ограничено антимонопольным законодательством. Если цена необоснованно завышена относительно конкурентов, ФАС расценивает это как злоупотребление.

Что грозит владельцу заправки?

На первом этапе — предписание об устранении нарушений. При повторном игнорировании или доказанном сговоре следуют крупные денежные взыскания.

Связано ли это с дефицитом топлива в регионе?

Официально дефицит не подтвержден, однако перебои с поставками на отдельные частные АЗС могут провоцировать владельцев на искусственное сдерживание спроса через цену.

Куда жаловаться на высокие цены?

Граждане могут направить обращение через официальный сайт территориального управления ФАС или на горячую линию ведомства.

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Экспертная проверка: эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех, региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов
Автор Кирилл Казаков
Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.
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