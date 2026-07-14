Там, где вязли фуры, появились деньги: дорогу в Забайкалье восстановят за дополнительные 60 миллионов

В Забайкальском крае выделили более 60 миллионов рублей из дорожного фонда на восстановление подъезда к селу Кактолга. Средства направят на ремонт покрытия, устройство водопропускных труб и укрепление земляного полотна. Подрядчика определят через торги.

Фото: Pravda.Ru by Федор Савченко is licensed under Все права защищены Бульдозер в сосновом лесу

Дорога в Газимуро-Заводском районе пришла в негодность из-за летних дождей и интенсивного движения большегрузного транспорта. Жители сел жалуются на состояние трассы с начала июня. Особенно остро проблема встала при перевозке школьников на экзамены в райцентр.

По словам директора сельской школы, путь из Ушмуна длиной 15 километров занимает от 40 до 60 минут. Это время увеличивается, если на дороге застревают грузовики. Ученики из Кактолги тратят на дорогу до райцентра до шести часов при расстоянии в 250 километров.

"Жизни учеников подвергают риску, когда возят их на ЕГЭ в райцентр", — заявила директор сельской школы в июньском обращении.

Ситуация привлекла внимание главы Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина. Он поручил проверить соблюдение прав жителей и доложить о результатах процессуальной проверки.

Первые попытки исправить дорогу не помогли. В июле жители сообщали, что большегрузы вязнут в грязи и блокируют проезд. В одном из случаев застрявшая машина перегородила дорогу на несколько дней — местным жителям пришлось рубить просеку в лесу, чтобы объехать препятствие.

В Минтрансе Забайкалья пояснили, что полноценно начать работы в начале июля не удалось из-за затяжных проливных дождей. В ведомстве обещают направить бульдозер и автогрейдер на сложные участки, как только грунт высохнет.

Направление работ Технические меры Водоотведение Устройство водопропускных труб Основание дороги Восстановление земляного полотна Покрытие Ремонт дорожного полотна (бюджет > 60 млн руб.)

Почему дорога разрушается

Проблема подъезда к Кактолге типична для северных и промышленных районов с тяжелыми грунтами. Сочетание сильных осадков и движения тяжелой техники быстро превращает дорогу в непроходимую колею. Без системы водоотведения вода застаивается на полотне, размывая основание, что делает дорогу уязвимой для любого большегруза.

Экспертная проверка: специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова