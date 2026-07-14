Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Военные риски на море превращаются в магазинную наценку: платить придется каждому покупателю
Ленинградская область поставила чиновников в одну очередь с водителями: Дрозденко отменил привилегии
Сотни безработных внезапно обрели стабильность: Кировская область показала неожиданный рывок в статистике
Стены растут с бешеной скоростью: Курская область зафиксировала аномальный скачок застройки
Миллиарды долгов в Ростове-на-Дону: финансовый крах нефтяного гиганта парализовал логистику Юга России
Россиянам доказали рост уровня жизни: главный дефицит не продается ни в одном магазине страны
Стихия выйдет из-под контроля: Кировская область рискует столкнуться с серьезными разрушениями
Хватит стоять часами в хвосте: старый закон открыл свободный путь к колонкам АЗС
Урожай не созрел, но уже на земле: почему слива начала терять плоды и силы одновременно

Там, где вязли фуры, появились деньги: дорогу в Забайкалье восстановят за дополнительные 60 миллионов

Россия » Сибирь » Чита

В Забайкальском крае выделили более 60 миллионов рублей из дорожного фонда на восстановление подъезда к селу Кактолга. Средства направят на ремонт покрытия, устройство водопропускных труб и укрепление земляного полотна. Подрядчика определят через торги.

Бульдозер в сосновом лесу
Фото: Pravda.Ru by Федор Савченко is licensed under Все права защищены
Бульдозер в сосновом лесу

Дорога в Газимуро-Заводском районе пришла в негодность из-за летних дождей и интенсивного движения большегрузного транспорта. Жители сел жалуются на состояние трассы с начала июня. Особенно остро проблема встала при перевозке школьников на экзамены в райцентр.

По словам директора сельской школы, путь из Ушмуна длиной 15 километров занимает от 40 до 60 минут. Это время увеличивается, если на дороге застревают грузовики. Ученики из Кактолги тратят на дорогу до райцентра до шести часов при расстоянии в 250 километров.

"Жизни учеников подвергают риску, когда возят их на ЕГЭ в райцентр", — заявила директор сельской школы в июньском обращении.

Ситуация привлекла внимание главы Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина. Он поручил проверить соблюдение прав жителей и доложить о результатах процессуальной проверки.

Первые попытки исправить дорогу не помогли. В июле жители сообщали, что большегрузы вязнут в грязи и блокируют проезд. В одном из случаев застрявшая машина перегородила дорогу на несколько дней — местным жителям пришлось рубить просеку в лесу, чтобы объехать препятствие.

В Минтрансе Забайкалья пояснили, что полноценно начать работы в начале июля не удалось из-за затяжных проливных дождей. В ведомстве обещают направить бульдозер и автогрейдер на сложные участки, как только грунт высохнет.

Направление работ Технические меры
Водоотведение Устройство водопропускных труб
Основание дороги Восстановление земляного полотна
Покрытие Ремонт дорожного полотна (бюджет > 60 млн руб.)

Почему дорога разрушается

Проблема подъезда к Кактолге типична для северных и промышленных районов с тяжелыми грунтами. Сочетание сильных осадков и движения тяжелой техники быстро превращает дорогу в непроходимую колею. Без системы водоотведения вода застаивается на полотне, размывая основание, что делает дорогу уязвимой для любого большегруза.

Экспертная проверка: специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова
Автор Егор Щукин
Егор Щукин — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
Сейчас читают
Дорожки вместо компоста: радикальный метод обновления почвы без лопаты и прополки
Садоводство, цветоводство
Дорожки вместо компоста: радикальный метод обновления почвы без лопаты и прополки
Слабые места "неубиваемой" Тойоты: на что смотреть при покупке Camry с пробегом
Авто
Слабые места "неубиваемой" Тойоты: на что смотреть при покупке Camry с пробегом
Популярное
Мир остался без хлеба: удары по портам Чёрного и Азовского морей обрушили логистику зерна

События в Керченском проливе и удары по ключевым терминалам перевалки создали опасный прецедент для мировых цен на базовые продукты питания.

Мир остался без хлеба: удары по портам Чёрного и Азовского морей обрушили логистику зерна
Топливный удар по регионам: поставщики отвернулись от госзакупок, бюджеты готовятся к новым расходам
Топливный удар по регионам: поставщики отвернулись от госзакупок, бюджеты готовятся к новым расходам
Как заправить канистру, если на АЗС говорят "нет": секреты бывалых автомобилистов
Международная федерация настольного тенниса ITTF оригинально отменила санкции против спортсменов из России
Секретный план Макрона: коалиция на границах Украины готова к действиям Любовь Степушова Восточная шкатулка: Эрдоган предложил главам Евросоюза сыграть в "русскую рулетку"? Андрей Николаев Долгожданная премьера о судьбах отцов и детей: социальные сети обеспечили неожиданный успех Анжела Якубовская
Эпоха чугунных двигателей ушла в прошлое: конструкторы ограничили срок службы современных машин
Смены покидали цеха в знак протеста: в ситуацию на заводе Владимирский стандарт вмешалась прокуратура
Очереди на АЗС начали исчезать: что изменилось с бензином в Кировской области
Очереди на АЗС начали исчезать: что изменилось с бензином в Кировской области
Последние материалы
Красота в каждом движении: как полюбить тренировки, когда они приносят мгновенный результат
Будапешт раскачивают перед новым решением ЕС: за кадровой борьбой проступил украинский след
Пять лет тишины в Китае закончились чудом: жена нашла необычный способ разбудить мужа из комы
Последний нефтяной щит Америки рухнул: Трамп оказался перед мировым энергетическим штормом
Нижегородская область против "золотого" бензина: ФАС взялась за АЗС после шокирующего ценника
Лысина годами водила всех за нос: учёные нашли настоящего виновника потери волос
Кожа покроется жуткими пятнами: любимый летний перекус спровоцировал резкую реакцию на солнце
12 тысяч лет под землёй: в Приморье нашли останки человека, которых здесь ещё не было
Там, где вязли фуры, появились деньги: дорогу в Забайкалье восстановят за дополнительные 60 миллионов
Города получили нового врага: мутировавшие мыши переживают даже сильнейшие яды
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.