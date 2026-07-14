Тихое вторжение в Россию началось после ливней: новый враг оказался почти неуязвимым

Российские регионы столкнулись с массированной экспансией испанских слизней. После мощных циклонов, принесших аномальную влажность, улицы и садовые участки заполонили десятисантиметровые оранжевые моллюски. Инвазивный вид, еще полтора десятилетия назад считавшийся редкостью для средней полосы, теперь активно осваивает новые территории, вытесняя местных обитателей.

Фото: commons.wikimedia.org by Некто участник, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Испанский слизень

География вторжения и биологические риски

Основной удар приняли на себя Псковская, Тверская и Новгородская области, а также Карелия и южные окраины страны. В Ленинградской области дачники сообщают о тотальном уничтожении посевов: моллюски передвигаются целыми колониями. Ситуация осложняется тем, что в российских экосистемах у пришельцев из Южной Европы почти нет естественных врагов. Птицы и ежи игнорируют их из-за специфического едкого секрета слизи.

Стремительное распространение вредителя связывают с глобальным изменением климата и завозом импортного посадочного материала. Поскольку моллюск Arion lusitanicus предпочитает рыхлую почву и высокую влажность, выход из строя ливневых систем и подтопление территорий только способствуют их миграции. Если раньше их видели эпизодически, то сегодня вредитель стал постоянным жителем подмосковных парков и огородов.

Угроза для сельского хозяйства и здоровья

Для аграриев "испанцы" превратились в настоящий кошмар. Они не привередливы в еде: в ход идут молодые побеги, плоды и корнеплоды. В отличие от местных видов, эти моллюски могут поедать даже подгнившую органику и экскременты животных, что делает их переносчиками опасных инфекций. Кишечная палочка, стафилококк и листериоз — лишь часть букета, который слизень может оставить на овощах.

"Масштабное нашествие требует пересмотра методов агрозащиты. Важно не только механически уничтожать особей, но и следить за состоянием почв, чтобы не допустить накопления яиц вредителя перед следующим сезоном", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru аграрный эксперт / специалист по сельскому хозяйству регионов Виктор Смирнов.

Биологи предупреждают: брать слизней голыми руками категорически нельзя. Их слизь крайне трудно смывается и может вызвать аллергические реакции или раздражение слизистых. Животные, случайно проглотившие моллюска, рискуют получить тяжелое отравление или заражение паразитами.

Параметр риска Последствия Сельское хозяйство Полное уничтожение рассады и плодов на грядках Инфекции Перенос листериоза и патогенных бактерий Домашние животные Риск паразитарных заболеваний при контакте

Мнение экспертов о путях решения

Проблема требует комплексного подхода, затрагивающего как частные хозяйства, так и муниципальное благоустройство. Застой воды и неухоженные газоны превращаются в инкубаторы для моллюсков.

"Развитие городской инфраструктуры и своевременное кошение травы — базовые меры борьбы. Слизни любят затененные и влажные места, поэтому правильное озеленение и дренаж критически важны для минимизации их численности", — констатировала в беседе с Pravda.Ru специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова.

Методы борьбы включают использование ловушек с пивом, рассыпание соли или золы по периметру грядок. Однако при массовом нашествии, когда счет идет на тысячи особей на небольшом участке, такие способы эффективны лишь частично.

Ответы на популярные вопросы

Опасен ли испанский слизень для человека?

Прямой физической угрозы (укусов) нет, но моллюски переносят бактерии и паразитов. Контакт с их слизью может вызвать инфекционные заболевания.

Как избавиться от слизней на участке?

Эффективны специальные гранулы на основе метальдегида, а также механический сбор (строго в перчатках!) в вечернее или утреннее время.

Есть ли у них природные враги в России?

Из-за горькой и токсичной слизи местные хищники практически их не едят. Лишь некоторые виды жужелиц и изредка молодняк птиц могут проявлять к ним интерес.

Почему они появились именно сейчас?

Всплеск численности спровоцирован сочетанием высокой температуры и обильных осадков, что создало идеальные условия для вылупления личинок.

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Экспертная проверка: аграрный эксперт / специалист по сельскому хозяйству регионов аграрный эксперт / специалист по сельскому хозяйству регионов Виктор Смирнов , специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова