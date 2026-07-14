Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Сотни безработных внезапно обрели стабильность: Кировская область показала неожиданный рывок в статистике
Стены растут с бешеной скоростью: Курская область зафиксировала аномальный скачок застройки
Миллиарды долгов в Ростове-на-Дону: финансовый крах нефтяного гиганта парализовал логистику Юга России
Россиянам доказали рост уровня жизни: главный дефицит не продается ни в одном магазине страны
Стихия выйдет из-под контроля: Кировская область рискует столкнуться с серьезными разрушениями
Хватит стоять часами в хвосте: старый закон открыл свободный путь к колонкам АЗС
Урожай не созрел, но уже на земле: почему слива начала терять плоды и силы одновременно
Красота в каждом движении: как полюбить тренировки, когда они приносят мгновенный результат
Будапешт раскачивают перед новым решением ЕС: за кадровой борьбой проступил украинский след

Тихое вторжение в Россию началось после ливней: новый враг оказался почти неуязвимым

Россия

Российские регионы столкнулись с массированной экспансией испанских слизней. После мощных циклонов, принесших аномальную влажность, улицы и садовые участки заполонили десятисантиметровые оранжевые моллюски. Инвазивный вид, еще полтора десятилетия назад считавшийся редкостью для средней полосы, теперь активно осваивает новые территории, вытесняя местных обитателей.

Испанский слизень
Фото: commons.wikimedia.org by Некто участник, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Испанский слизень

География вторжения и биологические риски

Основной удар приняли на себя Псковская, Тверская и Новгородская области, а также Карелия и южные окраины страны. В Ленинградской области дачники сообщают о тотальном уничтожении посевов: моллюски передвигаются целыми колониями. Ситуация осложняется тем, что в российских экосистемах у пришельцев из Южной Европы почти нет естественных врагов. Птицы и ежи игнорируют их из-за специфического едкого секрета слизи.

Стремительное распространение вредителя связывают с глобальным изменением климата и завозом импортного посадочного материала. Поскольку моллюск Arion lusitanicus предпочитает рыхлую почву и высокую влажность, выход из строя ливневых систем и подтопление территорий только способствуют их миграции. Если раньше их видели эпизодически, то сегодня вредитель стал постоянным жителем подмосковных парков и огородов.

Угроза для сельского хозяйства и здоровья

Для аграриев "испанцы" превратились в настоящий кошмар. Они не привередливы в еде: в ход идут молодые побеги, плоды и корнеплоды. В отличие от местных видов, эти моллюски могут поедать даже подгнившую органику и экскременты животных, что делает их переносчиками опасных инфекций. Кишечная палочка, стафилококк и листериоз — лишь часть букета, который слизень может оставить на овощах.

"Масштабное нашествие требует пересмотра методов агрозащиты. Важно не только механически уничтожать особей, но и следить за состоянием почв, чтобы не допустить накопления яиц вредителя перед следующим сезоном", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru аграрный эксперт / специалист по сельскому хозяйству регионов Виктор Смирнов.

Биологи предупреждают: брать слизней голыми руками категорически нельзя. Их слизь крайне трудно смывается и может вызвать аллергические реакции или раздражение слизистых. Животные, случайно проглотившие моллюска, рискуют получить тяжелое отравление или заражение паразитами.

Параметр риска Последствия
Сельское хозяйство Полное уничтожение рассады и плодов на грядках
Инфекции Перенос листериоза и патогенных бактерий
Домашние животные Риск паразитарных заболеваний при контакте

Мнение экспертов о путях решения

Проблема требует комплексного подхода, затрагивающего как частные хозяйства, так и муниципальное благоустройство. Застой воды и неухоженные газоны превращаются в инкубаторы для моллюсков.

"Развитие городской инфраструктуры и своевременное кошение травы — базовые меры борьбы. Слизни любят затененные и влажные места, поэтому правильное озеленение и дренаж критически важны для минимизации их численности", — констатировала в беседе с Pravda.Ru специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова.

Методы борьбы включают использование ловушек с пивом, рассыпание соли или золы по периметру грядок. Однако при массовом нашествии, когда счет идет на тысячи особей на небольшом участке, такие способы эффективны лишь частично.

Ответы на популярные вопросы

Опасен ли испанский слизень для человека?

Прямой физической угрозы (укусов) нет, но моллюски переносят бактерии и паразитов. Контакт с их слизью может вызвать инфекционные заболевания.

Как избавиться от слизней на участке?

Эффективны специальные гранулы на основе метальдегида, а также механический сбор (строго в перчатках!) в вечернее или утреннее время.

Есть ли у них природные враги в России?

Из-за горькой и токсичной слизи местные хищники практически их не едят. Лишь некоторые виды жужелиц и изредка молодняк птиц могут проявлять к ним интерес.

Почему они появились именно сейчас?

Всплеск численности спровоцирован сочетанием высокой температуры и обильных осадков, что создало идеальные условия для вылупления личинок.

Читайте также

Экспертная проверка: аграрный эксперт / специалист по сельскому хозяйству регионов Виктор Смирнов, специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова
Автор Кирилл Казаков
Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.
Сейчас читают
Дорожки вместо компоста: радикальный метод обновления почвы без лопаты и прополки
Садоводство, цветоводство
Дорожки вместо компоста: радикальный метод обновления почвы без лопаты и прополки
Слабые места "неубиваемой" Тойоты: на что смотреть при покупке Camry с пробегом
Авто
Слабые места "неубиваемой" Тойоты: на что смотреть при покупке Camry с пробегом
Популярное
Мир остался без хлеба: удары по портам Чёрного и Азовского морей обрушили логистику зерна

События в Керченском проливе и удары по ключевым терминалам перевалки создали опасный прецедент для мировых цен на базовые продукты питания.

Мир остался без хлеба: удары по портам Чёрного и Азовского морей обрушили логистику зерна
Топливный удар по регионам: поставщики отвернулись от госзакупок, бюджеты готовятся к новым расходам
Топливный удар по регионам: поставщики отвернулись от госзакупок, бюджеты готовятся к новым расходам
Как заправить канистру, если на АЗС говорят "нет": секреты бывалых автомобилистов
Международная федерация настольного тенниса ITTF оригинально отменила санкции против спортсменов из России
Секретный план Макрона: коалиция на границах Украины готова к действиям Любовь Степушова Восточная шкатулка: Эрдоган предложил главам Евросоюза сыграть в "русскую рулетку"? Андрей Николаев Долгожданная премьера о судьбах отцов и детей: социальные сети обеспечили неожиданный успех Анжела Якубовская
Эпоха чугунных двигателей ушла в прошлое: конструкторы ограничили срок службы современных машин
Смены покидали цеха в знак протеста: в ситуацию на заводе Владимирский стандарт вмешалась прокуратура
Очереди на АЗС начали исчезать: что изменилось с бензином в Кировской области
Очереди на АЗС начали исчезать: что изменилось с бензином в Кировской области
Последние материалы
Красота в каждом движении: как полюбить тренировки, когда они приносят мгновенный результат
Будапешт раскачивают перед новым решением ЕС: за кадровой борьбой проступил украинский след
Пять лет тишины в Китае закончились чудом: жена нашла необычный способ разбудить мужа из комы
Последний нефтяной щит Америки рухнул: Трамп оказался перед мировым энергетическим штормом
Нижегородская область против "золотого" бензина: ФАС взялась за АЗС после шокирующего ценника
Лысина годами водила всех за нос: учёные нашли настоящего виновника потери волос
Кожа покроется жуткими пятнами: любимый летний перекус спровоцировал резкую реакцию на солнце
12 тысяч лет под землёй: в Приморье нашли останки человека, которых здесь ещё не было
Там, где вязли фуры, появились деньги: дорогу в Забайкалье восстановят за дополнительные 60 миллионов
Города получили нового врага: мутировавшие мыши переживают даже сильнейшие яды
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.