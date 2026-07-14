Штраф до 100 тысяч за один двор: Киров начал жесткую зачистку улиц

В Кирове ужесточили контроль за соблюдением правил благоустройства. Городская администрация подвела промежуточные итоги рейдов: за шесть месяцев инспекторы выявили более 300 нарушений. Основной удар пришелся по любителям парковаться на газонах и компаниям, игнорирующим порядок проведения земляных работ. Суммы взысканий для организаций теперь достигают шестизначных цифр.
Особое внимание власти уделили Первомайскому району, где активно применяют автоматические комплексы фотофиксации. Система в автономном режиме распознает автомобили, оставленные на озелененных территориях. Только в одной локации приборы "поймали" 52 нарушителя. Для обычных водителей цена такой стоянки составляет от 3 до 5 тысяч рублей, однако для компаний последствия куда серьезнее.
"Для юридических лиц суммы взысканий за стоянку на газонах варьируются от 50 до 100 тысяч рублей. Это не просто мера наказания, а способ защиты городской среды от деградации. В условиях, когда регион решает острые логистические задачи, например, когда очереди на АЗС начали исчезать, порядок во дворах и на улицах становится вопросом дисциплины каждого участника движения", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru региональный экономист Валерий Козлов.
Мэрия Кирова также взялась за строительный сектор. На пересечении улиц Труда и Владимирской инспекторы обнаружили незаконные раскопки. Подрядчик уже перечислил в бюджет 50 тысяч рублей штрафа. Аналогичные протоколы составлены по фактам ненадлежащего содержания стройплощадок на стыке Хлебозаводского проезда и улицы Московской.
Отдельный инцидент зафиксирован на улице Луганской. Там из спецтехники пролился свежий бетон прямо на проезжую часть. Власти уже установили владельца машины, которому предстоит оплатить очистку дороги и административный штраф.
"Инфраструктура региона — это сложный механизм. Любое нарушение правил благоустройства, будь то незаконная раскопка или строительный мусор, ведет к ускоренному износу сетей и дорожного полотна. Мы видим, что администрация начала действовать жестче, переходя от предупреждений к реальным финансовым санкциям. Это особенно важно на фоне реализации масштабных программ, когда врачи вышли на тропу помощи с мобильными комплексами, которым нужны чистые и проезжие улицы", — объяснила в беседе с Pravda.Ru специалист по инфраструктуре Ольга Морозова.
|Вид нарушения
|Санкции (юрлица)
|Парковка на газоне
|до 100 000 рублей
|Незаконные земляные работы
|от 50 000 рублей
|Заливка дороги бетоном
|Штраф + компенсация ущерба
Глава городской администрации Вячеслав Симаков также напомнил владельцам частных территорий о борьбе с борщевиком. Игнорирование зарослей ядовитого сорняка теперь приравнивается к нарушению правил содержания территорий, что влечет регулярные проверки и штрафы.
В Кирове работают автоматические мобильные комплексы, которые патрулируют дворы и улицы, фиксируя госномера машин в привязке к координатам зеленых зон.
В этом случае собственник (юридическое лицо) получит максимальный штраф — до 100 тысяч рублей, независимо от того, кто был за рулем.
Да, это прямая обязанность собственника. За бездействие предусмотрена административная ответственность по правилам благоустройства города.
Информацию о подозрительных работах или загрязнении дорог строительной техникой следует направлять в территориальные управления городской администрации.
События в Керченском проливе и удары по ключевым терминалам перевалки создали опасный прецедент для мировых цен на базовые продукты питания.