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Штраф до 100 тысяч за один двор: Киров начал жесткую зачистку улиц

Россия » Поволжье » Киров

В Кирове ужесточили контроль за соблюдением правил благоустройства. Городская администрация подвела промежуточные итоги рейдов: за шесть месяцев инспекторы выявили более 300 нарушений. Основной удар пришелся по любителям парковаться на газонах и компаниям, игнорирующим порядок проведения земляных работ. Суммы взысканий для организаций теперь достигают шестизначных цифр.

парковка во дворе
Фото: Designed by Freepik by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
парковка во дворе

Газоны под защитой фотофиксации

Особое внимание власти уделили Первомайскому району, где активно применяют автоматические комплексы фотофиксации. Система в автономном режиме распознает автомобили, оставленные на озелененных территориях. Только в одной локации приборы "поймали" 52 нарушителя. Для обычных водителей цена такой стоянки составляет от 3 до 5 тысяч рублей, однако для компаний последствия куда серьезнее.

"Для юридических лиц суммы взысканий за стоянку на газонах варьируются от 50 до 100 тысяч рублей. Это не просто мера наказания, а способ защиты городской среды от деградации. В условиях, когда регион решает острые логистические задачи, например, когда очереди на АЗС начали исчезать, порядок во дворах и на улицах становится вопросом дисциплины каждого участника движения", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Штрафы за грязь и раскопки

Мэрия Кирова также взялась за строительный сектор. На пересечении улиц Труда и Владимирской инспекторы обнаружили незаконные раскопки. Подрядчик уже перечислил в бюджет 50 тысяч рублей штрафа. Аналогичные протоколы составлены по фактам ненадлежащего содержания стройплощадок на стыке Хлебозаводского проезда и улицы Московской.

Отдельный инцидент зафиксирован на улице Луганской. Там из спецтехники пролился свежий бетон прямо на проезжую часть. Власти уже установили владельца машины, которому предстоит оплатить очистку дороги и административный штраф.

"Инфраструктура региона — это сложный механизм. Любое нарушение правил благоустройства, будь то незаконная раскопка или строительный мусор, ведет к ускоренному износу сетей и дорожного полотна. Мы видим, что администрация начала действовать жестче, переходя от предупреждений к реальным финансовым санкциям. Это особенно важно на фоне реализации масштабных программ, когда врачи вышли на тропу помощи с мобильными комплексами, которым нужны чистые и проезжие улицы", — объяснила в беседе с Pravda.Ru специалист по инфраструктуре Ольга Морозова.

Сводная таблица ответственности

Вид нарушения Санкции (юрлица)
Парковка на газоне до 100 000 рублей
Незаконные земляные работы от 50 000 рублей
Заливка дороги бетоном Штраф + компенсация ущерба

Глава городской администрации Вячеслав Симаков также напомнил владельцам частных территорий о борьбе с борщевиком. Игнорирование зарослей ядовитого сорняка теперь приравнивается к нарушению правил содержания территорий, что влечет регулярные проверки и штрафы.

Ответы на популярные вопросы

Как фиксируют парковку на газоне?

В Кирове работают автоматические мобильные комплексы, которые патрулируют дворы и улицы, фиксируя госномера машин в привязке к координатам зеленых зон.

Кому придет штраф, если машина оформлена на фирму?

В этом случае собственник (юридическое лицо) получит максимальный штраф — до 100 тысяч рублей, независимо от того, кто был за рулем.

Нужно ли убирать борщевик на своем участке?

Да, это прямая обязанность собственника. За бездействие предусмотрена административная ответственность по правилам благоустройства города.

Куда жаловаться на незаконные раскопки?

Информацию о подозрительных работах или загрязнении дорог строительной техникой следует направлять в территориальные управления городской администрации.

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Автор Кирилл Казаков
Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.
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