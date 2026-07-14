В Пскове пропало радиовещание: стало известно, что заставило радиостанции замолчать

Псковскую телебашню готовят к масштабному обновлению внешнего вида. Маляры приступают к покраске высотного объекта, что потребует временной остановки вещания. Жителям города стоит заранее подготовиться к изменениям в графике работы ТВ и радио, а также к мерам предосторожности вблизи мачты. Безопасность специалистов и сохранность имущества горожан стали главными приоритетами при планировании работ.

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Режим работы на высоте

Бригады выходят на объект по будням с 09:00 до 18:00. График жестко привязан к капризам погоды. Сильный ветер или дождь автоматически отменяют покраску, возвращая трансляцию в эфир без задержек. Длительность паузы в вещании напрямую зависит от того, в каком секторе мачты находятся люди. Передатчики отключают только тогда, когда маляры заходят в зону опасного электромагнитного излучения.

"Технологический цикл покраски высотных сооружений требует ювелирной точности в планировании. Любое отклонение от регламента безопасности на таких объектах грозит здоровью персонала, поэтому временный простой оборудования — неизбежная мера", — отметила в беседе с Pravda.Ru специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова.

Защита от красочного тумана

Радиус риска вокруг башни составляет около 500 метров. На этой дистанции ветер может разносить мелкую взвесь краски. Под ударом оказываются припаркованные автомобили и прохожие. Руководство ОРТПЦ уже связалось с ближайшими гаражными кооперативами для минимизации ущерба. Горожанам рекомендуют не оставлять транспорт у подножия башни до завершения всех процедур.

"Муниципальные нормативы обязывают эксплуатирующие организации информировать население о подобных работах. В данном случае мы видим грамотный подход к предупреждению административных споров и возможных жалоб на порчу имущества", — объяснила специально для Pravda.Ru юрист по региональному законодательству Светлана Фёдорова.

Экономика и сроки проекта

Обновление телевышки — это не только чистая эстетика, но и защита металла от коррозии. Регулярное обслуживание помогает избежать дорогостоящего капитального ремонта в будущем. Несмотря на неудобства для зрителей, такие работы продлевают жизнь ключевому узлу связи в регионе.

"Инвестиции в содержание инфраструктуры всегда выгоднее экстренного восстановления. В региональных бюджетах расходы на связь жестко нормированы, поэтому профилактика является самым рациональным способом использования средств", — подчеркнул эксперт Pravda.Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Параметр Что меняется Время работ Будни, 09:00 — 18:00 Зона риска 500 метров от башни Причина стопа Безопасность людей на высоте

Ответы на популярные вопросы

Когда вещание восстановят полностью?

Телевидение и радио будут работать в обычном режиме сразу после 18:00 каждый будний день, а также в выходные и во время непогоды.

Что делать, если краска попала на машину?

Необходимо зафиксировать повреждения и обратиться к руководству ОРТПЦ, однако лучше заранее убрать авто из зоны возможного разлета капель.