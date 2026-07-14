Склад оказался золотым местом: зарплаты кладовщиков в Прикамье выросли сразу на 87 процентов

Зарплаты кладовщиков и приемщиков товаров в Прикамье подскочили почти вдвое. По данным аналитиков hh.ru, за первое полугодие 2026 года медианное предложение по этим специальностям выросло с 60 тысяч до 112 тысяч рублей, что составляет рост на 86,7%.

Фото: Pravda.Ru by Михайл Олейников is licensed under Все права защищены Склад бытовой техники с желтыми погрузчиками и высокими стеллажами

Помимо складских работников, существенный прирост доходов зафиксировали специалисты в строительстве и транспорте. В лидерах по росту выплат оказались отделочники и машинисты.

Профессия Текущая зарплата (руб.) Прирост (%) Машинисты 166,9 тыс. +46,4% Маляры, штукатуры, отделочники 150,8 тыс. +68% Операторы контакт-центров 78,5 тыс. +69% Мерчендайзеры 45 тыс. +49%

В целом по региону медианная предлагаемая зарплата за полгода увеличилась на 9,2%: с 68,2 тысяч рублей в январе до 74,5 тысяч в июне. Наиболее активная динамика наблюдается в добывающей промышленности и сельском хозяйстве.

"Рост зарплат в таких секторах, как логистика и строительство, отражает острый дефицит рабочих кадров. Работодатели вынуждены конкурировать за специалистов, повышая финансовые предложения, чтобы закрыть вакансии", — пояснил региональный экономист Валерий Козлов.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов