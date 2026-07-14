Склад оказался золотым местом: зарплаты кладовщиков в Прикамье выросли сразу на 87 процентов

Зарплаты кладовщиков и приемщиков товаров в Прикамье подскочили почти вдвое. По данным аналитиков hh.ru, за первое полугодие 2026 года медианное предложение по этим специальностям выросло с 60 тысяч до 112 тысяч рублей, что составляет рост на 86,7%.
Помимо складских работников, существенный прирост доходов зафиксировали специалисты в строительстве и транспорте. В лидерах по росту выплат оказались отделочники и машинисты.
|Профессия
|Текущая зарплата (руб.)
|Прирост (%)
|Машинисты
|166,9 тыс.
|+46,4%
|Маляры, штукатуры, отделочники
|150,8 тыс.
|+68%
|Операторы контакт-центров
|78,5 тыс.
|+69%
|Мерчендайзеры
|45 тыс.
|+49%
В целом по региону медианная предлагаемая зарплата за полгода увеличилась на 9,2%: с 68,2 тысяч рублей в январе до 74,5 тысяч в июне. Наиболее активная динамика наблюдается в добывающей промышленности и сельском хозяйстве.
"Рост зарплат в таких секторах, как логистика и строительство, отражает острый дефицит рабочих кадров. Работодатели вынуждены конкурировать за специалистов, повышая финансовые предложения, чтобы закрыть вакансии", — пояснил региональный экономист Валерий Козлов.
События в Керченском проливе и удары по ключевым терминалам перевалки создали опасный прецедент для мировых цен на базовые продукты питания.