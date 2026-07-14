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Склад оказался золотым местом: зарплаты кладовщиков в Прикамье выросли сразу на 87 процентов

Россия » Поволжье » Пермь

Зарплаты кладовщиков и приемщиков товаров в Прикамье подскочили почти вдвое. По данным аналитиков hh.ru, за первое полугодие 2026 года медианное предложение по этим специальностям выросло с 60 тысяч до 112 тысяч рублей, что составляет рост на 86,7%.

Склад бытовой техники с желтыми погрузчиками и высокими стеллажами
Фото: Pravda.Ru by Михайл Олейников is licensed under Все права защищены
Склад бытовой техники с желтыми погрузчиками и высокими стеллажами

Помимо складских работников, существенный прирост доходов зафиксировали специалисты в строительстве и транспорте. В лидерах по росту выплат оказались отделочники и машинисты.

Профессия Текущая зарплата (руб.) Прирост (%)
Машинисты 166,9 тыс. +46,4%
Маляры, штукатуры, отделочники 150,8 тыс. +68%
Операторы контакт-центров 78,5 тыс. +69%
Мерчендайзеры 45 тыс. +49%

В целом по региону медианная предлагаемая зарплата за полгода увеличилась на 9,2%: с 68,2 тысяч рублей в январе до 74,5 тысяч в июне. Наиболее активная динамика наблюдается в добывающей промышленности и сельском хозяйстве.

"Рост зарплат в таких секторах, как логистика и строительство, отражает острый дефицит рабочих кадров. Работодатели вынуждены конкурировать за специалистов, повышая финансовые предложения, чтобы закрыть вакансии", — пояснил региональный экономист Валерий Козлов.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов
Автор Егор Щукин
Егор Щукин — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
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