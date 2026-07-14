Колонии не остановили: забайкалец в восьмой раз сел пьяным за руль и получил жесткий приговор

В Чите суд вынес приговор 38-летнему местному жителю, который превратил вождение в нетрезвом виде в опасную привычку. Мужчина попался сотрудникам ДПС в восьмой раз. Очередной заезд совершался ночью 14 ноября у бара на проспекте Маршала Рокоссовского, где нарушитель был остановлен для проверки.

Фото: t.me/mosgibdd by Фото: пресс-служба ГАИ Москвы, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ ДПС

Хронология нарушений

Счет протоколам забайкалец открыл еще в 2017 году. Тогда правосудие ограничилось мягкими мерами: штрафом и условным сроком. Однако это не остудило пыл водителя. В 2020 году он сменил домашнюю обстановку на колонию-поселение, а в 2021 году отправился уже в колонию общего режима. Несмотря на регулярные запреты садиться за руль, читинец продолжал игнорировать закон.

"Систематическое игнорирование уголовных наказаний свидетельствует о полном отсутствии самоконтроля у подсудимого. В таких случаях региону требуются жесткие меры воздействия, так как лишение прав само по себе не останавливает рецидивиста", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru юрист по региональному законодательству Светлана Фёдорова.

Судебное решение

На этот раз Фемида оказалась максимально суровой. Подсудимый проведет в колонии 3,5 года. Кроме того, после освобождения он еще 6 лет не сможет легально управлять любым видом транспорта. Автомобиль — даже при наличии прав — для него под запретом на долгий срок.

Период Наказание 2017 год Штраф и условный срок 2020 год Колония-поселение 2021 год Колония общего режима Текущий приговор 3,5 года колонии и 6 лет без прав

Для Забайкальского края подобные инциденты становятся серьезным вызовом безопасности.

"Рецидивная езда в нетрезвом виде часто коррелирует с общей социальной дезориентацией. Для региона это сигнал о необходимости усиления не только патрулирования, но и программ реабилитации зависимых", — констатировала в беседе с Pravda.Ru эксперт по социальной политике Елена Романова.

Ответы на популярные вопросы

Что грозит за первый случай вождения в нетрезвом виде?

Штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение водительских прав на срок от полутора до двух лет.

Когда наступает уголовная ответственность?

Уголовная статья (264.1 УК РФ) применяется при повторном управлении машиной в пьяном виде или при повторном отказе от медосвидетельствования.

Могут ли конфисковать автомобиль у пьяного водителя?

Да, с 2022 года суды имеют право конфисковать транспортное средство, принадлежащее обвиняемому, если оно использовалось при совершении преступления.

Влияет ли наличие судимостей на срок лишения прав?

Да, при многократном рецидиве суд вправе назначать дополнительные ограничения, включая длительные сроки запрета на управление транспортом.

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