Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Слишком долго живут: эти японские автомобили оставили всех далеко позади в тесте на выносливость
Лучше ключи в руках, чем стройка в мечтах: россияне массово выбирают готовые дома
Борьба с пыреем превращается в замкнутый круг: большинство дачников сами дают ему новый шанс
Личная выгода оказалась важнее работы: кадровые чистки в Ишиме обнулили состав комиссии
Последняя надежда при агрессивных опухолях: в России допустили применение особого метода из Японии
Урожай собрали, но продать не могут: зерновой экспорт России столкнулся с опасным торможением
Сибирь объединяет свои умы: масштабный альянс регионов изменит облик местной промышленности
Старые подъезды и гнилые трубы уйдут в прошлое: миллиардные траты обновят сотни домов в Коми
Кошелек важнее драйва: жесткая экономия лишила российских лихачей всякого желания гнать

Колонии не остановили: забайкалец в восьмой раз сел пьяным за руль и получил жесткий приговор

Россия » Сибирь » Чита

В Чите суд вынес приговор 38-летнему местному жителю, который превратил вождение в нетрезвом виде в опасную привычку. Мужчина попался сотрудникам ДПС в восьмой раз. Очередной заезд совершался ночью 14 ноября у бара на проспекте Маршала Рокоссовского, где нарушитель был остановлен для проверки.

ДПС
Фото: t.me/mosgibdd by Фото: пресс-служба ГАИ Москвы, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
ДПС

Хронология нарушений

Счет протоколам забайкалец открыл еще в 2017 году. Тогда правосудие ограничилось мягкими мерами: штрафом и условным сроком. Однако это не остудило пыл водителя. В 2020 году он сменил домашнюю обстановку на колонию-поселение, а в 2021 году отправился уже в колонию общего режима. Несмотря на регулярные запреты садиться за руль, читинец продолжал игнорировать закон.

"Систематическое игнорирование уголовных наказаний свидетельствует о полном отсутствии самоконтроля у подсудимого. В таких случаях региону требуются жесткие меры воздействия, так как лишение прав само по себе не останавливает рецидивиста", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru юрист по региональному законодательству Светлана Фёдорова.

Судебное решение

На этот раз Фемида оказалась максимально суровой. Подсудимый проведет в колонии 3,5 года. Кроме того, после освобождения он еще 6 лет не сможет легально управлять любым видом транспорта. Автомобиль — даже при наличии прав — для него под запретом на долгий срок.

Период Наказание
2017 год Штраф и условный срок
2020 год Колония-поселение
2021 год Колония общего режима
Текущий приговор 3,5 года колонии и 6 лет без прав

Для Забайкальского края подобные инциденты становятся серьезным вызовом безопасности. 

"Рецидивная езда в нетрезвом виде часто коррелирует с общей социальной дезориентацией. Для региона это сигнал о необходимости усиления не только патрулирования, но и программ реабилитации зависимых", — констатировала в беседе с Pravda.Ru эксперт по социальной политике Елена Романова.

Ответы на популярные вопросы

Что грозит за первый случай вождения в нетрезвом виде?

Штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение водительских прав на срок от полутора до двух лет.

Когда наступает уголовная ответственность?

Уголовная статья (264.1 УК РФ) применяется при повторном управлении машиной в пьяном виде или при повторном отказе от медосвидетельствования.

Могут ли конфисковать автомобиль у пьяного водителя?

Да, с 2022 года суды имеют право конфисковать транспортное средство, принадлежащее обвиняемому, если оно использовалось при совершении преступления.

Влияет ли наличие судимостей на срок лишения прав?

Да, при многократном рецидиве суд вправе назначать дополнительные ограничения, включая длительные сроки запрета на управление транспортом.

Читайте также

Экспертная проверка: юрист по региональному законодательству Светлана Фёдорова, эксперт по социальной политике Елена Романова
Автор Кирилл Казаков
Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.
Сейчас читают
Российский рынок кроссоверов до 3 млн рублей: рейтинг самых доступных моделей
Авто
Российский рынок кроссоверов до 3 млн рублей: рейтинг самых доступных моделей
Хлопот ноль, а пользы — вагон: копеечная добавка в компост для супер-урожая
Садоводство, цветоводство
Хлопот ноль, а пользы — вагон: копеечная добавка в компост для супер-урожая
Трамп одобрил тихий захват штата: энергетическая система страны перешла в распоряжение ОАЭ
Экономика и бизнес
Трамп одобрил тихий захват штата: энергетическая система страны перешла в распоряжение ОАЭ
Популярное
Мир остался без хлеба: удары по портам Чёрного и Азовского морей обрушили логистику зерна

События в Керченском проливе и удары по ключевым терминалам перевалки создали опасный прецедент для мировых цен на базовые продукты питания.

Мир остался без хлеба: удары по портам Чёрного и Азовского морей обрушили логистику зерна
Топливный удар по регионам: поставщики отвернулись от госзакупок, бюджеты готовятся к новым расходам
Топливный удар по регионам: поставщики отвернулись от госзакупок, бюджеты готовятся к новым расходам
Как заправить канистру, если на АЗС говорят "нет": секреты бывалых автомобилистов
Международная федерация настольного тенниса ITTF оригинально отменила санкции против спортсменов из России
Секретный план Макрона: коалиция на границах Украины готова к действиям Любовь Степушова Восточная шкатулка: Эрдоган предложил главам Евросоюза сыграть в "русскую рулетку"? Андрей Николаев Долгожданная премьера о судьбах отцов и детей: социальные сети обеспечили неожиданный успех Анжела Якубовская
Очереди на АЗС начали исчезать: что изменилось с бензином в Кировской области
Хлопот ноль, а пользы — вагон: копеечная добавка в компост для супер-урожая
Эпоха чугунных двигателей ушла в прошлое: конструкторы ограничили срок службы современных машин
Эпоха чугунных двигателей ушла в прошлое: конструкторы ограничили срок службы современных машин
Последние материалы
Личная выгода оказалась важнее работы: кадровые чистки в Ишиме обнулили состав комиссии
Последняя надежда при агрессивных опухолях: в России допустили применение особого метода из Японии
Колонии не остановили: забайкалец в восьмой раз сел пьяным за руль и получил жесткий приговор
Урожай собрали, но продать не могут: зерновой экспорт России столкнулся с опасным торможением
Сибирь объединяет свои умы: масштабный альянс регионов изменит облик местной промышленности
Старые подъезды и гнилые трубы уйдут в прошлое: миллиардные траты обновят сотни домов в Коми
Кошелек важнее драйва: жесткая экономия лишила российских лихачей всякого желания гнать
Немецкий мотор больше не заведется: глава Воронежской области принял беспрецедентное решение
Запад уверовал в безнаказанность: заводы для ВСУ могут лишиться привычной неприкосновенности
Деньги станут доступнее: долгожданное заявление главы государства изменило вектор развития рынка
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.