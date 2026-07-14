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Личная выгода оказалась важнее работы: кадровые чистки в Ишиме обнулили состав комиссии

Россия » Урал » Екатеринбург

Руководство территориальной избирательной комиссии Ишима уходит в отставку. Досрочно сложили полномочия председатель Алексей Веренчук, его заместитель Анна Знаменщикова и ряд других членов комиссии. Решения утверждены областным избиркомом.

Увольнение с работы
Фото: freepik is licensed under public domain
Увольнение с работы

Причиной кадровой чистки стал конфликт интересов. Внутреннее расследование показало: члены комиссии участвовали в делах, которые приносили им личную выгоду. Проверка также обнаружила связи сотрудников с бизнес-структурами, что создавало риски для честности и результатов голосования.

"Это сделано в интересах честности и прозрачности выборов", — пояснил Алексей Веренчук.

Заместитель председателя Анна Знаменщикова добавила, что в условиях возникших противоречий продолжать работу на посту невозможно.

Обновление состава и контроль

Сейчас в Ишиме формируют новый состав комиссии. В ближайшее время выберут новых членов, чтобы исключить зависимость избиркома от внешних структур и обеспечить беспристрастность процесса.

Региональные власти планируют ужесточить контроль за деятельностью членов комиссий. Для персонала проведут обучение по вопросам этики и независимости, чтобы исключить повторение подобных ситуаций.

Экспертная проверка: политолог / аналитик местного самоуправления Владимир Орлов
Автор Дейл Фостер
Дейл Фостер — журналист с 4-летним опытом. Специализируется на региональных новостях, общественной жизни и повседневных событиях в России
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