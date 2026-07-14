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Старые подъезды и гнилые трубы уйдут в прошлое: миллиардные траты обновят сотни домов в Коми

Россия » Северо-Запад » Сыктывкар

В 2026 году в Республике Коми отремонтируют более 300 многоквартирных домов. На эти работы выделят около трех миллиардов рублей.

Рабочие возле многоквартирного дома
Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Рабочие возле многоквартирного дома

Специалисты обновят подъезды, лифты, системы отопления, водоснабжения и канализации. Помимо внутренних помещений, приведут в порядок придомовые территории: установят игровые и спортивные площадки, заменят освещение и займутся озеленением.

Показатель Значение
Количество домов 300+
Общий объем средств ~ 3 млрд рублей
Срок реализации 2026 год

Работы разделят на этапы. В первую очередь обновят здания с критическим износом инженерных сетей. К проекту привлекут государственные и частные подрядные организации.

Как сообщили в ГТРК "Коми Гор", контроль за качеством и расходом бюджета обеспечат в соответствии с нормами безопасности.

Для жителей организуют информационные кампании. Жильцы смогут участвовать в планировании работ и контролировать ход ремонта в своих домах.

"Обновление инженерных систем и придомовых территорий напрямую влияет на повседневный комфорт человека, особенно в условиях северного климата, когда исправное отопление и освещение становятся вопросом базовой безопасности", — пояснил эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех.

Экспертная проверка: эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех
Автор Дейл Фостер
Дейл Фостер — журналист с 4-летним опытом. Специализируется на региональных новостях, общественной жизни и повседневных событиях в России
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