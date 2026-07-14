Старые подъезды и гнилые трубы уйдут в прошлое: миллиардные траты обновят сотни домов в Коми

В 2026 году в Республике Коми отремонтируют более 300 многоквартирных домов. На эти работы выделят около трех миллиардов рублей.
Специалисты обновят подъезды, лифты, системы отопления, водоснабжения и канализации. Помимо внутренних помещений, приведут в порядок придомовые территории: установят игровые и спортивные площадки, заменят освещение и займутся озеленением.
|Показатель
|Значение
|Количество домов
|300+
|Общий объем средств
|~ 3 млрд рублей
|Срок реализации
|2026 год
Работы разделят на этапы. В первую очередь обновят здания с критическим износом инженерных сетей. К проекту привлекут государственные и частные подрядные организации.
Как сообщили в ГТРК "Коми Гор", контроль за качеством и расходом бюджета обеспечат в соответствии с нормами безопасности.
Для жителей организуют информационные кампании. Жильцы смогут участвовать в планировании работ и контролировать ход ремонта в своих домах.
"Обновление инженерных систем и придомовых территорий напрямую влияет на повседневный комфорт человека, особенно в условиях северного климата, когда исправное отопление и освещение становятся вопросом базовой безопасности", — пояснил эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех.
События в Керченском проливе и удары по ключевым терминалам перевалки создали опасный прецедент для мировых цен на базовые продукты питания.