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Сибирь объединяет свои умы: масштабный альянс регионов изменит облик местной промышленности

Россия » Сибирь » Томск

Томская область и соседние регионы Сибири создают научно-образовательный кластер (СибНОК). Проект объединит ресурсы нескольких субъектов СФО для разработки новых технологий в химии, авиации и биотехнологиях.

ученый
Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under publik domain
ученый

Приоритеты и проекты кластера

Разработчики выделили три технологических направления. Первым, в качестве пилотного, станет сектор "Химия и новые материалы".

В список конкретных инициатив вошли проекты, которые планируют развивать вместе с промышленниками:

Направление Проекты
Новые материалы и химия Производство стройматериалов из золошлаковых отходов, создание радиофармпрепаратов
Беспилотные авиационные системы (БАС) Системы эксплуатации БАС для сервисных служб и тушения пожаров
Биотехнологии и биоэкономика Полевые агророботы для овощеводства, адъюванты для ветеринарных вакцин

Кто участвует в создании СибНОК

Основу кластера составляют Томская и Новосибирская области. К ним присоединились Алтайский край, Иркутская и Кемеровская области, а также Республика Тыва.

Координацией процесса с 2023 года занимается совет при Межрегиональной ассоциации "Сибирское соглашение" (МАСС), который возглавляет губернатор Томской области Владимир Мазур.

Сроки и итоговые документы

За три года работы совет подготовил план действий и проверил предложения от регионов. Итогом станет подписание Меморандума о создании СибНОК, который официально закрепит объединение ресурсов и компетенций участников.

Документ подпишут в Новосибирске на форуме "Технопром-2026" с 26 по 28 августа.

"Результатом работы Координационного совета должно стать подписание Меморандума о создании СибНОК, подтверждающего намерение участников к сотрудничеству", — пояснила заместитель губернатора Томской области по научно-технологическому развитию Людмила Огородова.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов
Автор Дейл Фостер
Дейл Фостер — журналист с 4-летним опытом. Специализируется на региональных новостях, общественной жизни и повседневных событиях в России
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