Сибирь объединяет свои умы: масштабный альянс регионов изменит облик местной промышленности

Томская область и соседние регионы Сибири создают научно-образовательный кластер (СибНОК). Проект объединит ресурсы нескольких субъектов СФО для разработки новых технологий в химии, авиации и биотехнологиях.
Разработчики выделили три технологических направления. Первым, в качестве пилотного, станет сектор "Химия и новые материалы".
В список конкретных инициатив вошли проекты, которые планируют развивать вместе с промышленниками:
|Направление
|Проекты
|Новые материалы и химия
|Производство стройматериалов из золошлаковых отходов, создание радиофармпрепаратов
|Беспилотные авиационные системы (БАС)
|Системы эксплуатации БАС для сервисных служб и тушения пожаров
|Биотехнологии и биоэкономика
|Полевые агророботы для овощеводства, адъюванты для ветеринарных вакцин
Основу кластера составляют Томская и Новосибирская области. К ним присоединились Алтайский край, Иркутская и Кемеровская области, а также Республика Тыва.
Координацией процесса с 2023 года занимается совет при Межрегиональной ассоциации "Сибирское соглашение" (МАСС), который возглавляет губернатор Томской области Владимир Мазур.
За три года работы совет подготовил план действий и проверил предложения от регионов. Итогом станет подписание Меморандума о создании СибНОК, который официально закрепит объединение ресурсов и компетенций участников.
Документ подпишут в Новосибирске на форуме "Технопром-2026" с 26 по 28 августа.
"Результатом работы Координационного совета должно стать подписание Меморандума о создании СибНОК, подтверждающего намерение участников к сотрудничеству", — пояснила заместитель губернатора Томской области по научно-технологическому развитию Людмила Огородова.
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