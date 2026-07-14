Немецкий мотор больше не заведется: глава Воронежской области принял беспрецедентное решение

Губернатор Воронежской области Александр Гусев первым среди российских глав регионов полностью отказался от служебного автомобиля с двигателем внутреннего сгорания. Глава субъекта пересел на китайский электрический кроссовер Aito M9, сменив на него привычный Mercedes GLS 450.

Фото: Own work by JustAnotherCarDesigner, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Aito M9

Инженерный подход к личному парку

Переход на новый тип тяги был продиктован практическими соображениями. После ухода европейских автобрендов обслуживание немецкого премиум-класса превратилось в сложный квест с поиском запчастей. Имея профильное инженерное образование, Александр Гусев лично изучил рынок и остановился на технологичной модели из КНР.

Важная деталь: автомобиль приобретен за личные средства. Губернатор традиционно предпочитает управлять машиной самостоятельно, игнорируя кресло пассажира.

"Переход чиновников такого ранга на электромобили — это не просто экологический жест, а тест-драйв региональной инфраструктуры. Если губернатор готов эксплуатировать электрокар в ежедневном режиме, значит, сеть зарядных станций вышла на рабочий уровень", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова.

Энергия вместо бензина

Смена автомобиля произошла на фоне пристального внимания властей к топливному рынку. В конце июня в регионе фиксировались временные перебои с горючим на ряде АЗС, вызванные логистическими заторами и резким всплеском спроса. Несмотря на это, безопасность на заправках остается приоритетом, а резервы для экстренных служб защищены. Переход на электричество позволяет главе региона снизить зависимость от капризов бензиновой логистики.

Характеристика Детали смены приоритетов Прежний авто Mercedes GLS 450 (сложность сервиса) Новый выбор Aito M9 (высокие технологии КНР) Источник средств Личные сбережения политика

Развитие транспорта идет параллельно с крупными проектами.

"Для регионального бюджета такие шаги знаменуют косвенную поддержку инноваций. Электромобили требуют иных мощностей, что стимулирует инвестиции в энергетику и ЖКХ в рамках федеральных программ", — отметил в беседе с Pravda.Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Ответы на популярные вопросы

Почему чиновник отказался от Mercedes?

Основная причина — санкционные риски и фактическая невозможность качественного технического обслуживания европейских марок.

Кто еще из губернаторов перешел на электрокары?

На данный момент Александр Гусев является единственным главой региона в РФ, выбравшим электромобиль в качестве основного транспорта.

Какова ситуация с топливом в Воронежской области?

На большинстве АЗС дефицита нет, власти региона контролируют запасы и логистику поставок в ручном режиме.

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