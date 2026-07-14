Деньги уходят под землю не зря: Ставрополь строит водовод за 1,5 миллиарда рублей

В Ставрополе строят новый подающий водовод от Сенгилеевского водозабора до городских очистных сооружений. Сейчас объект готов на 43%: рабочие проложили 3,6 км из 9,2 км труб. До конца текущего года планируют уложить еще 2 км.
Проект запустили в 2025 году, завершить работы должны к 2027-му. Новая магистраль решит проблему износа старых сетей, которые прокладывали в 1959, 1966 и 1979 годах. Сейчас старые трубы обветшали настолько, что пропускают почти в два раза меньше воды, чем могли изначально. Это создает риск аварий и перебоев с водой в городе.
"Реализация проекта обеспечит надежное и бесперебойное водоснабжение для 600 тыс. жителей на годы вперед", — сообщил министр ЖКХ Ставропольского края Александр Рябикин.
|Параметр
|Показатель
|Общая протяженность труб
|9,2 км
|Стоимость объекта
|около 1,5 млрд рублей
|Количество получателей услуги
|600 тыс. человек
Финансирование стройки идет через краевую госпрограмму по развитию ЖКХ и защите территорий от чрезвычайных ситуаций. Для Ставрополя это означает избавление от зависимости от ветхих труб и гарантию того, что вода будет поступать в краны без резких скачков давления и внезапных отключений.
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