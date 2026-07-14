Деньги уходят под землю не зря: Ставрополь строит водовод за 1,5 миллиарда рублей

В Ставрополе строят новый подающий водовод от Сенгилеевского водозабора до городских очистных сооружений. Сейчас объект готов на 43%: рабочие проложили 3,6 км из 9,2 км труб. До конца текущего года планируют уложить еще 2 км.

Фото: Pravda.Ru by Сергей Храмцов is licensed under Все права защищены Строительство дороги: рабочая бригада укладывает трубопровод под управлением техники

Проект запустили в 2025 году, завершить работы должны к 2027-му. Новая магистраль решит проблему износа старых сетей, которые прокладывали в 1959, 1966 и 1979 годах. Сейчас старые трубы обветшали настолько, что пропускают почти в два раза меньше воды, чем могли изначально. Это создает риск аварий и перебоев с водой в городе.

"Реализация проекта обеспечит надежное и бесперебойное водоснабжение для 600 тыс. жителей на годы вперед", — сообщил министр ЖКХ Ставропольского края Александр Рябикин.

Параметр Показатель Общая протяженность труб 9,2 км Стоимость объекта около 1,5 млрд рублей Количество получателей услуги 600 тыс. человек

Финансирование стройки идет через краевую госпрограмму по развитию ЖКХ и защите территорий от чрезвычайных ситуаций. Для Ставрополя это означает избавление от зависимости от ветхих труб и гарантию того, что вода будет поступать в краны без резких скачков давления и внезапных отключений.

Экспертная проверка: эксперт по ЖКХ и тарифам эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех